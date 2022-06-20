台军演习意外 雷霆2000火箭发射中起火

台湾陆军一辆雷霆2000火箭发射车今天（20日）上午演习中发生火箭起火事件，演习暂停，但没有人员伤亡。

据台湾中时新闻网报道，陆军58炮指部一辆雷霆2000火箭发射车上午9时许在屏东九鹏基地进行陆军年度雷霆操演实弹射击时，突然发生爆炸事件。

据报道，这辆发射车发射火箭时，一枚火箭因故未射出，直接在发射箱内爆炸，导致整辆车被炸毁引发大火，九鹏基地人员立刻灭火，未造成伤亡，目前军方已停止演训。

报道还称，因火箭车发射时所有人员都必须在远距外操控，所以并未造成人员伤亡，由于这是雷霆2000火箭成军以来首次发射意外事故，军方相当重视，将成立调查小组调查事故原因。

但台湾ETtoday新闻云随后报道称，军方初步回应说，没有媒体所称的爆炸，只有起火，目前尚在厘清事发原因；第四作战区指挥部则说明，是因不明原因导致火箭未离架，推进剂燃烧，造成车辆损坏。

第四作战区指挥部说，上午执行射击操演期间，发生一枚雷霆2000火箭弹因不明原因导致火箭未离架，推进剂殉燃，造成车辆损坏，操演官兵均未受伤。

据报道，由中科院自行研发的雷霆2000多管火箭系统火力强大，发射架可选择挂载两具MK45火箭弹箱，连射12枚MK45火箭；或三具MK30火箭弹箱，连发射击27枚MK30火箭；或是三具MK15火箭弹箱，连发60枚MK15火箭，射程达7至45公里，有效执行反登陆作战。