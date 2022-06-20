澳门疫情反弹 濠赌股今早急挫

澳门冠病疫情八个月来首次出现反弹，截至昨晚已累计31起阳性个案，濠赌股今早（20日）急挫。

据网媒“香港01”报道，澳门冠病感染应变协调中心说，截至昨晚10时，澳门合计有31名核酸阳性个案，21女10男，年龄介于八个月至89岁之间；31人中有八人为有症状确诊个案，23人为无症状感染者。通过流行病学调查，当局共跟进602人，其中密切接触者146人，非核心密切接触者，即共同轨迹人士375人，次密切接触者36人，一般接触者10人，陪同人员四人。

澳门应变协调中心通报 ，截至今天下午4时，本轮疫情阳性个案总数增加至36起，包括25女11男，年龄介于八个月至89岁。36起个案中10人有症状，已被列为确诊病例；26人为无症状感染者。

据《澳门日报》报道，昨天（19日）凌晨1时起澳门进入即时预防状态，出入境措施相应收紧，昨午启动全民核检，直至明天（21日）。

因应澳门特区过去12小时通报至少12起阳性病例，珠海市昨天宣布收紧澳门入境人员健康管理措施，落实七天居家隔离，再加七天居家健康监测。

香港01报道称，为了配合澳门特区政府的疫情防控措施，永利澳门暂时关闭表演湖等娱乐设施、游泳池、美发中心、水疗中心、健身中心、部分商店及餐厅等。银娱旗下澳门银河星际酒店及澳门百老汇将临时关闭天浪淘园、泳池、健身房、水疗中心、悠然自足、银河影院等设施以及部分餐厅，直至另行通知。

澳门葡京人旗下所有餐厅、H853 Fun Factory娱乐厂、所有活动及娱乐设施将于昨天暂停对外开放，酒店则继续为住客提供有限度服务，及后的特别营业时间将于稍后时间再作公布。

濠赌股今早急挫，金沙中国、澳博跌逾5%，永利、银河娱乐跌超2%，新濠跌近3%，美高梅中国跌近2%。

另据珠海香洲区政府官方通讯“珠海香洲”微信公号消息，有13人因从澳门入境珠海后未落实隔离措施被刑拘。

萧某球（男，33岁）、温某源（男、27岁）、施某桔（女，42岁）、陈某丹（女，39岁）、岑某莲（女，39岁）等五人，分别于6月17日、19日入境珠海，19日晚在拱北口岸广场附近某国际水会娱乐消费时被发现。

尹某文（男，48岁）、曹某（男，42岁）、薛某（男，38岁）、邓某顺（男，24岁）、王某玲（女，41岁）、黄某澄（女，38岁）等六人，分别于6月17日、18日、19日入境珠海，19晚在拱北某假日酒店内娱乐消费时被发现。

金某华（男，50岁）、甘某文（男，41岁）于6月18日入境珠海，19日晚在拱北侨光路某酒吧活动时被发现。

以上人员从澳门入境珠海后，未严格落实居家隔离或集中隔离健康管理措施，擅自到公共场所活动，引发疫情传播风险。因其行为违反疫情防控规定，相关部门已依法对以上13人分别处以行政拘留10日处罚。

为坚决筑牢“外防输入、内防反弹”防线，有效控制和阻断疫情传播风险，珠海市冠病疫情防控指挥部已于昨天发布通告，要求6月15日（含）以来从澳门入境人员，尽快向所在社区、单位、酒店报备，落实七天居家隔离（不能外出），再加七天居家健康监测（非必要不外出），不返岗返校、不搭乘公共交通工具、不去公共场所；从澳门红黄码区入境人员实施七天集中隔离，再加七天居家隔离。所有单位和个人必须严格遵守上述防疫政策，对于违反规定造成疫情传播或者引发疫情传播风险的，相关部门将依法严肃处理。