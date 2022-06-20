河南四家村镇银行开展线上客户资金信息登记

河南四家村镇银行今天（20日）发布公告称，按照中国金融管理部门要求，从即日起开展线上客户资金信息登记工作。凡在该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记。

据界面新闻报道，上述四家村镇银行为禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行和开封新东方村镇银行。

另据澎湃新闻报道，从今年4月18日起，禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行等多家河南村镇银行公告称，为了能够提供更优质的服务，该行将于2022年4月18日上午8时30分对系统进行升级维护，该行网上银行、手机银行将暂停服务。此后，多家河南村镇银行出现“取款难”问题。

此后，数百名储户随后到河南银保监局办公楼外举横幅抗议，指被银行侵吞存款约300亿元（人民币，下同，62亿新元）。部分储户上周前往河南省会郑州维权，却因健康码被赋“红码”而遭限制行动，引发舆论广泛关注。

针对近期个别村镇银行线上服务渠道关闭问题，河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人前天（18日）说，各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查。

上述负责人还说，河南银保监局、河南省地方金融监管局责成相关村镇银行紧紧依靠当地党委政府，积极配合公安机关侦办案件，做好资金信息登记和后续处置工作，依法保护金融消费者的合法权益。同时，提醒相关群众配合做好信息登记工作。

河南许昌警方前天通报称，2011年以来，以河南新财富集团实际控制人吕某为首的犯罪团伙，涉嫌利用村镇银行实施严重犯罪。警方4月19日对此立案侦查，目前已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。