王毅：全球发展报告促实现人类共同可持续发展

中国国务委员兼外交部长王毅说，中国高度重视实现共同发展。中国国际发展知识中心今天（20日）发布的《全球发展报告》，梳理了2030年议程落实进展与挑战，指出应当更加聚焦发展合作和全球伙伴关系建设，迎接数字变革和绿色转型，实现人类共同可持续发展。

据中国外交部官网消息，王毅今天在北京以视频方式出席《全球发展报告》发布会并发表致辞。

王毅强调，发展是人类社会的永恒主题，是时代进步的重要标尺。中国国家主席习近平在2015年联合国发展峰会上指出，对各国人民而言，发展寄托着生存和希望，象征着尊严和权利。也正是在发展峰会上，各国领导人一致通过2030年可持续发展议程，为全球发展事业制定了行动蓝图，开启了国际发展合作新航程。

他说，在各方共同努力下，全球发展事业取得积极进展，但也面临百年变局带来的空前挑战。全球疫情、地区冲突、大国博弈、逆全球化等复杂因素相互交织，全球减贫进程严重受挫，发展问题在国际议程中日益被边缘化，发达国家援助义务远未落实，全球发展资源缺口巨大，如期实现可持续发展目标不容乐观。

王毅指出，在此历史关头，中国国家主席习近平站在全人类福祉的高度，在联合国提出全球发展倡议，以构建全球发展共同体为目标，秉持发展优先、以人民为中心等理念，推动加快落实2030年议程，致力实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。倡议提出后已获得100多个国家的热烈响应和普遍支持。

王毅说，全球发展倡议吹响了聚焦发展的“集结号”，推动发展问题回归国际核心议程；倡议铺设了促进发展的“快车道”，为各方对接发展政策和深化务实合作搭建有效平台；倡议提供了落实2030年议程的“加速器”，为汇聚各方资源、破解发展难题、促进协同增效注入强劲动力。本周，中国国家主席习近平将主持全球发展高层对话会，同新兴市场和发展中国家领导人一起，共商全球发展大计，推动国际发展合作“再出发”。

他说，中国高度重视实现共同发展。中方率先制定落实2030年议程国别方案，发布多期进展报告，向世界无私分享中国理念、中国方案、中国智慧。今天中国国际发展知识中心发布的《全球发展报告》，梳理了2030年议程落实进展与挑战，指出应当更加聚焦发展合作和全球伙伴关系建设，迎接数字变革和绿色转型，实现人类共同可持续发展。

他表明，报告还立足于中国和世界各国积累的有益经验，从八个方面对落实2030年议程提出政策建议。这是中方落实全球发展倡议的一项重要举措，将为各国发展提供有益借鉴，为全球发展事业提供智力支持。中国始终致力于促进全球发展合作，坚持真正的多边主义，秉持开放包容的伙伴精神，积极分享发展知识和经验。中方愿同各方一道，携手落实全球发展倡议，加快推进2030年议程，共建全球发展共同体。

中国国际发展知识中心今天以线上线下结合方式举办首期《全球发展报告》发布会。阿尔及利亚、巴西、埃及、埃塞俄比亚、斐济、加纳、摩尔多瓦、马来西亚、墨西哥、尼泊尔、塞内加尔、南非、泰国、土耳其、乌拉圭等近20个国家驻华使节和高级外交官，联合国发展系统驻华协调员、粮农组织、工发组织、国际农发基金、经合组织、南方中心、红十字国际委员会等联合国发展机构和国际组织代表，以及中外智库和企业代表与会。