美台国防工业会议10月初登场

美台国防工业会议将于10月初在美国弗吉尼亚州里奇蒙市举行，双方预料将在今年会议就当前情势和未来交流等方面交换意见。

据台湾《自由时报》报道，美台商会近期宣布，今年美台国防工业会议将于10月2日至4日于美国维吉尼亚州里奇蒙市举行。这项迈入第21年的台美半官方交流，将邀请约150名双方政府、产、学界人员参与。

美台国防工业会议自2002年起举办，依照惯例，台湾多由国防部副部长率团参加。受到冠病疫情影响，2020年改采视讯会议；去年则由台驻美军事代表团长余剑锋少将代表出席。

台湾政军人士透露，由于会议距今尚有三个多月，这次会议将视当前情势发展与未来交流要项，敲定与美方交换意见的方针。

曾参与美台国防工业会议的民进党立委王定宇昨天（6月19日）指出，今年会议可就三大面向进行讨论。首先，台湾面对敌情威胁应如何妥善建构国防战力？虽然拜登政府持续协助台湾建立不对称战力，并持续协助台湾部队训练，但这并非防卫战力的全部，包括台湾预警、吓阻能力以及正规载台的确切需求，都有赖双方藉由此次会议充分探讨。

其次，双方应从乌俄战争检视，台湾应建立哪一些能力与盟友充分合作，例如C4ISR（指管通资情监侦）的相关装备准备与操演，都应纳入推演之中。第三，台湾面对中国大陆灰色地带行动，应如何有效面对潜在威胁？都值得深入讨论。