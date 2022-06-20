中国央行上海总部要求满足公众现金需求

上海全面复工复产后集中爆发现金需求，多家银行天天排队爆满，中国人民银行上海总部称，6月上半月加大现金供应投放，投放总量是去年同期近四倍，保证全市各银行现金库存充足。

“上海多家银行爆满，老人凌晨2点排队”的消息上周曾冲上中国社交平台热搜。多家媒体报道，近日上海多家银行天天排队爆满，有老人凌晨2点开始排队，5时不到已“无号”，叫苦不迭。

据澎湃新闻报道，针对银行网点办理个人业务的客户明显增多，部分养老金发放任务重的银行网点外出现排长队等情况，央行上海总部说，已加强分析研判，及时窗口指导，本月9日已下发《关于加强近期现金服务保障工作有关事项的通知》，先后三次召开各银行相关职能部门负责人会议，指导各银行采取必要举措保障公众现金需求，解决银行网点“排队长”问题。

同时，央行上海总部加大现金调拨投放力度，6月1日至15日的现金供应投放总量达到去年同期的近四倍，保证全市各银行现金库存充足。

央行上海总部要求，各银行要提高政治站位，统筹做好疫情防控和金融服务工作；要有效增强营业网点现金服务能力，满足社会公众现金需求；要加强现金服务工作的主动性和前瞻性，营业网点和服务窗口“应开尽开”，有条件的营业网点应在双休日对外营业并提供现金服务。

央行上海总部强调，各银行要改进对老年人群的现金服务，为特殊人群和高龄老人开辟“绿色通道”，并通过公布预约电话、现场错峰预约等措施对客户进行引导分流；办理养老金发放业务的银行，要针对养老金发放的高峰时段，制定针对性应急服务方案，满足老年人的现金服务需求。

央行上海总部还说，“当前，本月养老金集中发放高峰已过，相关银行网点“排队长”问题有所缓解，但受疫情防控等因素影响，现金服务需求仍存在波动性和不确定性。”

