澳门出现阳性个案 横琴粤澳深度合作区实施交通管制

在澳门再次通报冠病阳性个案后，毗邻的横琴粤澳深度合作区决定从今早（20日）起实施临时交通管制，暂定长达三天。

合作区疫情防控联合指挥部办公室今天在微信上通告，合作区全域今早9时起实施临时交通管制。除持有通行证的疫情防控、应急救援、医疗救治、物资保障等车辆及人员外，其他的只进不出。网约车、公交车停运。

管制区域内每天开展一轮全员核酸检测。

所有居住在珠海市及合作区的从澳门入境的外雇人员，须提前12小时通过“健康珠海”微信小程序进行个人健康申报，由所在社区确认符合居家隔离条件后，方可经横琴口岸入境。入境后依据社区确认凭证，做好个人防护后，在口岸乘坐指定接驳车直接返回居住地，即时落实“七天居家隔离+七天居家监测”。途中不得换乘公共交通，到家后半小时内向社区报备。如不符合居家隔离条件入境的，一律落实七天集中隔离，费用自理。

管制区域内人员如遇就医、紧急公务等特殊情况确需外出，须持24小时内核酸检测阴性证明，向社区提出申请。

管制区域内幼儿园、中小学停课，中小学实行线上教学。管制区域内也禁止人员集聚，餐饮场所暂停堂食，美容美发、按摩水疗、棋牌室、麻将馆、网吧、酒吧、KTV、剧院、电影院、健身房、体育馆、游泳馆、游戏厅、培训机构等密闭场所暂停开放。

早前有200多天没有确诊个案澳门再次出现新确诊病例。当地官方通报，澳门截至今早上9时共有34名核酸阳性个案，年龄介于八个月至89岁，其中八人为有症状确诊病例，其余的26人暂时没有症状，被列为无症状感染者。