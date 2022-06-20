中国工信部研究出台超常规稳增长政策

中国正研究出台超常规的新政策，以帮助因原材料成本高企而利润受损的下游工业企业。

据上海证券报报道，受疫情和原材料价格上涨的影响，中国当前制造业上下游的利润严重分化，有可能引发投资内生动力不足等连锁反应。针对这一风险，中国工业和信息化部将研究出台超常规的稳增长政策，具体内容包括供给侧结构性改革、拉动消费需求、加大技术改造投资等。

在中国工业和信息化部近日召开的专家座谈会上，与会代表提到了制造业投资面临的风险。

专家说，要进一步认识当前经济形势的严峻性，防范制造业上下游利润分化过大导致的投资内生动力不足问题。

制造业上下游利润分化已经比较严重。数据显示，4月上游行业利润总额占比达到47.4%，处于历史高位，而中下游尤其是下游行业，利润占比处于持续压缩状态。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东说，如果中下游企业始终增收不增利，企业就不会再加大投资。

刘向东认为，倘若不能有效遏制，预计下半年制造业投资的内生动能将会明显不足，这对稳经济和优化供给体系都会造成负面冲击，需要尽快采取措施。

刘向东说，新一轮稳经济政策要聚焦供给侧，尤其是要稳住中下游制造业企业的信心，营造良好的投资环境，解决上下游企业之间的账款逾期、补贴拖欠等遗留问题，提高资金周转率。

博览财经首席经济师李宏图则认为，下半年的稳增长任务非常艰巨，工业要担负起重要的责任，超常规政策工具应该尽快落地。