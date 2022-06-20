台新增确诊降至一个半月新低 陈时中快筛仍呈阳居家办公

台湾新增确诊病例降至一个半月新低，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中快筛仍呈阳性，继续居家办公。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，台湾冠病疫情持续降温，中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组长罗一钧今天（20日）通报，新增3万5632起确诊病例，其中本土病例3万5596例，为约一个半月的新低，但仍新增144起死亡病例。新增境外移入病例则有36起。

中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天解隔离，但仍缺席下午的疫情记者会，指挥中心代理发言人罗一钧证实，陈时中今天快筛仍呈现阳性，且还有一些轻微咳嗽，因此持续居家办公，透过视讯开会掌握疫情发展。

罗一钧说，根据解隔离标准，其实不用在隔离的最后一天做快筛；就算快筛验出阳性，也不用延长隔离天数。陈时中之所以没出席，是因自行采取较高防疫标准，以免疫情影响现场媒体及其他出席记者会的人。

另据台湾苹果新闻网报道，配合中央流行疫情指挥中心今天宣布，放宽旅客参加旅行团须接种第三剂疫苗，未施打三剂疫苗的旅客，可以48小时内之快筛阴性证明代替，交通部观光局修正旅行业办理团体旅游防疫管理措施，并自即日起生效。

关于台湾境内旅行团松绑措施，交通部观光局副局长林信任说，配合指挥中心同意交通部放宽办理旅行业团体旅游防疫管理措施，修改后的措施包含，一、修改参加团体旅游之旅客须完成第三剂疫苗接种的现行规定，改成未完成第三剂疫苗的旅客需出具两天（48小时）内快筛阴证明，旅游中有症状者应立即进行快筛。二、维持工作人员须完成第三剂疫苗接种的规定；三、业者须加强落实提供酒精为旅客进行消毒，除必要时刻外如用餐，旅客须全程配戴口罩。