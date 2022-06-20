港音乐制作人涉暴动罪成判监五年

香港音乐制作人涉嫌参与2019年9月一场涉及暴动的游行，过后被裁定暴动罪成，今天（20日）被判监五年。

综合网媒“香港01”和《明报》报道，有示威者于2019年9月29日发起全球反极权游行，约500多示威者在香港特区政府总部聚集，向政总投掷汽油弹和砖头，警方则出动水炮车和发射催泪弹。其中一名涉案36岁音乐制作人莫震宇，早前被裁定暴动罪成，今天在区域法院判刑五年。

同案另两名被告21岁的学生杨乐谦及24岁的资讯科技员李其浚，被控于2019年9月29日，在金钟政府总部外，连同其他身份不详的人士参与暴动。杨乐谦和李其浚早前被判囚四年半，莫震宇因确诊冠病，判刑押后至今天。

法官陈广池判刑时称，这次暴动范围之广、涉及暴徒之多、暴力程度之大、组织性之强令人为之咋舌。他称，案发两天后为十一国庆，立法会大楼史无前例地被暴徒攻陷，故某程度上9月29日游行有政治敏感的意思。他还说，外国政客眼中“美丽的风景”，却成为普罗大众、守法香港人的悲痛史。

陈广池说，首被告莫震宇在暴动策划者眼中是“棋子”或“弃子”不得而知，但后果相同，即要为其举动负沉重代价，确切成为“战场炮灰”。虽然这次暴动惊心动魄，但没人受伤或死亡，既是十分可幸，也不可思议。

陈广池称，首被告没有实质求情或求情信，报告也显示他毫无悔意。对于首被告报告称，当天到湾仔准备表演，欲到中环搭船到南丫岛，但被人群挡着，过后被捕。当陈广池反驳称他当时没有乐器、乐谱在身，且他身穿黑衣、管有防毒面罩、护具、头盔等，曾投掷砖头及反抗，其行为比另两被告更严重，故判他监禁五年。