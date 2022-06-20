报告：超八成中国家长称孩子玩游戏时间减少

中国去年对防止未成年人沉迷网络游戏实施更严格规定后，一项调查显示，超八成受访中国家长表示，孩子玩游戏时间有不同程度的减少。

据中国新闻网报道，由中国音数协游戏工委组织课题组（下称“游戏工委”）主导的《2021年游戏产业舆情生态报告》（下称《报告》）上周五（17日）在中国音数协电竞工委承办的电竞工委企业交流会上发布。

《报告》指出，2021年游戏防沉迷取得显著效果，超八成受访家长表示孩子玩游戏时间有不同程度减少，其中43%认为“明显减少”。

《报告》显示，针对游戏工委去年9月发起的《网络游戏行业防沉迷自律公约》（下称《公约》），截至目前共有411家主要游戏企业积极响应《公约》，79%的网民积极认可《公约》，并感知到《公约》在推动游戏行业健康有序发展上，已产生实际效果。

然而，《报告》显示，53.1%的网民认为目前不仅是未成年人网络素养亟待提升，家长群体的网络素养同样亟待提升。而家长责任意识不到位、企业缺乏正面引导、缺乏学校课程体系等是未成年人网络素养提升的主要障碍。

《报告》认为，2021年中国游戏企业继续探索和纵深转型发展道路，推动电竞发展、布局元宇宙，更注重跨界融合发展、开拓海外市场，也为社会发展创造更多经济、文化、科技价值。其中，最受关注的是电竞发展。网民对电竞产业的正面态度持续增加。对比近四年数据，质疑否定态度连年递减，从2018年的15.2%下降至11.8%。

中国去年实施新修订的未成年人保护法，其中最受关注的条规是中国国家新闻出版署发布的《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。通知要求，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供一小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。