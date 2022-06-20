北京水务部门提醒汛期水下水情复杂 易发生溺水

北京市水务局今天（20日）提醒市民，北京已经进入汛期，水下的水情较为复杂，地形深浅不一比较危险，容易发生溺水事故。

据新京报报道，北京市门城湖景区内昨天（19日）有五名孩子溺水后被救上岸，但其中一名救援者不幸遇难。参与救援的石景山红十字蓝天救援队郭队长介绍，遇难者的位置水深在3.5米到4米之间，部分区域水流很急。当日6时50分左右，遇难者被打捞上岸，为30多岁男子。

据报道，近年来，北京逐渐开放了多处亲水空间，清澈的水质、舒适的亲水步道成为市民休闲健身的新场所。同时，水务部门在河道两岸加装提示牌，提醒市民部分流域坡陡、水深，容易发生溺水事故。

北京市6月1日正式上汛。据北京市气象台、市水务局预测，今年汛期北京市降雨量比常年偏多二至四成，可能会导致流域性较大洪水的发生。

水务部门介绍，永引渠、南护城河、北护城河、通惠河等河道都承担着行洪需要。北京市城市河湖管理处为及时应对突发天气的影响和防汛任务的需要，需对水位进行频繁调整。当河道内闸门提起时，河道内水流流速瞬时增大，对河道内人员生命财产安全产生巨大风险。目前各河道虽处于汛期低水位运行，但部分低洼处水深仍存在较大安全风险。

近日，城市河湖管理处工作人员在巡查时，对在河道内游泳、划船等亲水游玩的市民进行清劝。工作人员在河道附近区域增设警示牌，护坡上涂刷“安全游河 珍爱生命”等警示语，同时在一些区域拉起警戒线，给市民更多的安全提醒。

北京市城市河湖管理处提醒广大市民，防汛期间请远离行洪河道等危险区域，确保生命财产安全。

此外，上游降雨会在地面产生径流，携带大量地表污物进入河道，容易暂时造成水质变差。水务部门提醒，希望市民文明游河，减少聚集。