台北市长选举：蒋万安最新民调领先陈时中10.2%

台湾媒体最新民调显示，国民党候选人蒋万安若在今年台北市长选举中，对上民进党的卫福部长陈时中和台北市副市长黄珊珊，蒋万安领先陈时中10.2%，黄珊珊则位居第二。

据东森新媒体ETtoday最新民调显示，今年底举行的台北市长选举，若由国民党推出的立委蒋万安与民进党的卫福部长陈时中﹑台北市副市长黄珊珊三人竞逐，蒋万安支持度为35.5%，黄珊珊支持度为28.8%，陈时中支持度25.3%，蒋万安与黄珊珊支持度差距6.7%，蒋万安微幅领先，但领先陈时中10.2%。

若民进党推出无任所大使林佳龙对战蒋万安与黄珊珊，蒋万安支持度36.9%，黄珊珊支持度27.7%，林佳龙支持度23.2%，蒋万安与黄珊珊支持度差距拉开至9.2%，但目前看来，蒋万安仍是小幅领先黄珊珊。

台北市现任市长柯文哲将于年底期满卸任，“首都百里侯”为蓝绿白三党必争，除国民党已正式提名蒋万安参选外，其余党派仍迟迟未确定人选，原本传出可能在7月请辞副市长投入市长选战的黄珊珊，除了她的党籍问题在台湾民众党内部掀起争议，何时正式请辞也备受政坛关注。

至于民进党，现阶段则以卫福部长陈时中、前交通部长林佳龙为可能的热门人选。不过，东森新媒体ETtoday最新民调发现，陈时中与林佳龙，在党内互比支持度皆为23.2%，现阶段为平手态势。

另外，调查结果显示，目前仍是亲民党籍的黄珊珊，是否加入台湾民众党参选成为关注焦点。若黄珊珊以无党籍身分参选2022年台北市长选举，支持度为25.0%，若以台湾民众党身份参选，支持度则为20.2%；支持她以亲民党身份参选的比例仅为6.2% 。

东森新媒体ETtoday民调中心说，根据历次调查结果观察，蒋万安支持度趋势无太大波动；民进党的陈时中或林佳龙支持度则容易受到疫情影响，这次调查中，两人支持度皆受本土疫情暴发影响而下滑。黄珊珊的支持度呈现持续提升的趋势，相较上次调查（2022年4月），此次因抗疫表现而支持度大幅提升，首度超越绿营可能人选，并拉近与蒋万安的距离，但因距离选举还有一段时间，后续变化值得观察。

这次民调由东森新媒体ETtoday民调中心负责问卷设计、调查执行、资料处理、统计分析及报告撰写。调查期间于2022年6月15日至17日进行，以台北市年满20岁以上民众为调查范围及对象，以手机简讯方式通知，进行网路问卷调查；调查回收有效样本数为1051份，抽样误差在95%信心水准下，为正负3.02%。