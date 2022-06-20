俞敏洪给董宇辉颁董事长特别奖：保证主播利益留人才

新东方创始人俞敏洪今天（20日）在直播中宣布，给最近走红的直播老师董宇辉颁发了董事长特别奖。

据澎湃新闻报道，此举或是对此前粉丝过千万的奖励。新东方在线旗下直播带货平台“东方甄选”粉丝数量上周突破1000万，从百万到千万量级仅用了一周时间，远超此前券商预测的两周粉丝破千万的速度。

在近日的直播中，俞敏洪曾表示，要给董宇辉发“一股”股权，但未明确说明一股所对应的具体股份数量和现金价值。

俞敏洪曾坦言，目前确实有机构给新东方主播发来邀请，不过他们至少会从三个方面来留住人才，包括给直播老师们应有的待遇，保证他们的利益，让他们的付出获得相应的回报；为他们提供好的发展平台，让他们有施展自己才华的空间；给他们提供更好的成长机会，而不是在他们跑之前狠狠利用，大捞一笔。

俞敏洪还分享对新东方直播带货的一些看法。他提到，新东方带货的价值主要有两个方面，一是通过新东方的的直播带货平台能够使得基层百姓的农产品更好卖、收入更高；同时也让消费者能够以更便宜、便捷的方式购买到农产品。

“东方甄选”成功出圈也带火新东方在线的股价，在港股大盘疲软的背景下，新东方在线股价上周一度连续直线飙升。但从上周五开始，新东方在线股价开始从高点回落，当日下跌12.59%。

今天开盘，新东方延续下跌趋势，并曾一度暴跌超过30%，低于每股20港元。