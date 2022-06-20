香港中大最新民调林郑评分微升1分至34.6分

香港中文大学香港亚太研究所5月份公布的最新民意调查结果显示，将在本月底卸任的香港特首林郑月娥整体表现平均评分为34.6分，较4月份微升1分。

综合香港《明报》《星岛日报》报道，最新调查结果显示，受访市民对特首林郑月娥整体表现的平均评分为34.6分，较4月份的评分微升1分。然而，若与去年5月的评分相比，今年5月份特首的评分（34.6分）较去年5月的分数（30.0分）显著上升。市民对财政司司长陈茂波的平均评分为44.3分，较4月份上升1.6分；律政司司长郑若骅5月份的评分为29.0分，较4月份上升2.1分。

17.9%受访市民表示满意特区政府的表现；表示不满意的有43.8%，较4月份下跌3.0个百分点。若与去年同期比较，今年5月份调查中表示满意特区政府表现的百分比（17.9%）较去年4月（14.9%）有所增加，而不满意的百分比（43.8%）则较一年前（54.9%）大幅度下降。

调查也发现，21.0%的受访市民表示信任香港特区政府，较4月份上升1.3个百分点；表示不信任的有33.2%，也较4月份上升2.4个百分点。若与去年5月比较，今年5月份调查中表示信任特区政府的百分比（21.0%）较去年5月（16.9%）高，而不信任的百分比（33.2%）明显较去年5月（47.7%）低。

这次调查于5月27日至6月14日访问了710位18岁或以上市民。