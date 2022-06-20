报告：更多大学毕业生涌向地级市及以下地区

麦克斯研究院今天（20日）发布的研究报告《2022就业蓝皮书》（下称“报告”）显示，近五年中国大学毕业生就业重心下沉，更多毕业生涌向地级市及以下地区。

据网媒“第一财经”报道，麦可思研究院的报告对中国2017年至2021年共五届大学毕业生培养质量进行调研，并发现，地级市（属于中国第二级行政区划，指受其行政中心所在城市所管辖的全部地区）及以下地区的民企、政府机关及事业单位对大学生的吸纳能力增强。

报告显示，近五年应届本科生就业重心下沉，冠病疫情以来更为明显。其中，2017年至2021年应届本科生在地级市及以下地区就业的比例提升明显，从2017届的54%增加至2021届的58%。与此同时，2021届本科毕业生在直辖市就业的比例下降，从2017届的19%减至2021届的13%。

从行业来看，到地级市及以下地区就业的本科生更多从教或做公务员。在地级城市及以下地区就业的2021届本科生主要在教育业（20.0%）、制造业（18.7%）及政府及公共管理部门（9.1%）就业，且到教育业、政府及公共管理部门就业的比例与其他城市类型（教育业：5.7%，政府及公共管理：2.9%）相比明显更高。

报告显示，新一线城市近年来快速发展，对人才的吸引力不断提升。27%的2021届本科生在新一线城市就业，较2017届的24%增加了三个百分点，而在一线城市就业的比例从2017届的22%减少至2021届的18%。

杭州、苏州、成都外省籍毕业生流入增长明显。报告显示，在新一线城市就业的本科毕业生中，外省籍占比从2017届的36%上升至2021届的40%。在杭州、苏州就业的本科生中外省籍占比较2016～2018届均提升了11个百分点，到成都就业的本科生中外省籍占比提升了9个百分点。新一线城市产业结构、就业生态、城市环境、公共服务等不断完善，将持续吸引大学毕业生前来就业。

2021届本科毕业生在二线城市的就业比例为20%，较2019届的18%有所提升。高职毕业生在二线城市的就业比例保持稳定，2019-2021届均为23%。

据介绍，报告涉及中国本科生样本12.5万，中国高职生样本为14.8万。报告覆盖了407个本科专业、583个高职专业；覆盖了全国31个省、自治区和直辖市；覆盖了本科毕业生从事的584个职业、324个行业，以及高职毕业生从事的552个职业、328个行业。

大学毕业生的就业问题广受关注。中国今年将在就业岗位需求迅速紧缩的情况下，迎来人数最庞大的一届高校毕业生，人数达到1076万人，首次突破千万大关。