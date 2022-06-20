台前军情局长爆招考护航 蓝委喊话国防部移送法办

台湾前军事情报局局长罗德民近年屡遭检举涉不法，但监察院调查报告揭露，罗德民爆招考护航，派两名上校辅导友人女儿、拉高口试分数。对此，国民党立委江启臣直言，罗德民滥用公帑又爆助考风波，国防部应要将此案移送法办。

综合中时新闻网和联合新闻网报道，台湾监察院调查前军情局局长罗德民涉为谢姓朋友的女儿护航考进军情局，指出罗德民损及军情局声誉，破坏国家考试公信力甚巨，对军情局提出纠正。军情局今天（20日）说，尊重监察院的调查结果，涉有违失及未来考选作业，均已适做检讨精进。罗德民今年3月1日调任陆军教准部指挥官。

谢女2020年考进军情局，目前还在任上。

台湾国防部去年曾由总督长室针对罗德民与道教总会的交往、并协请军情局内同仁辅导台湾道教总会理事长的女儿录取军情局专军班等情节进行调查，作出录取尚无违考试规定，认为无行政违失的结论。

国防部当时的调查报告显示，罗某确曾获请同仁同意协助谢女报考、准备等事宜，但国防部认为，谢女的考试报名、笔试命题、现场监考、体能鉴测、口试成绩，均查无考试舞弊或泄题情形。

国民党立委江启臣说，罗德民滥用公帑，包括买高档礼品餽赠、请客吃饭等，动不动就用机密预算核销的争议不断，最近又爆出助考风波更是离谱，而国防部至今仍查无此事，或称与事实不符令人遗憾，但监察院已经调查完毕还行使纠正权。

他指出，国防部应要将此案移送法办，因为现在没有军法，在军中相关案件调查，乃至于政风监督，显然螺丝松了还掉满地，不只这样案件层出不穷，其实包括军购案也用机密预算做掩护，逃避国会监督，这样状况就在助长军中军纪败坏、贪污、舞弊与逃避监督的陋习。

江启臣说，馈赠送礼应酬在公务人员都有相关的规范在内，机密预算用在哪些范围应开诚布公。针对助考风波事情，国防部应要确保考试公平性，否则等于在劣币驱逐良币，此案若就此结案，国防部未来也很难招考优秀人才。