卡塔尔世界杯球迷证系统台选项再改成“中华台北”

卡塔尔世界杯足球赛的球迷证注册系统，早前将关于台湾的选项名称从“中国台湾省”改成“台湾”后，再改成“中华台北”，中国大陆对此赞赏卡塔尔恪守一个中国原则，台湾则批评中国大陆恃强凌弱。

综合台湾联合新闻网和路透社昨天（6月20日）报道，注册系统早前将台湾选项称作“Taiwan, Province of China”（中国台湾省），经台湾方面的反应后，名称在上周三（15日）开始改为“Taiwan”（台湾），台湾外交部当时感谢世界杯主办方。

不过，台湾选项名称后来再改成“Chinese Taipei”（中华台北）。

中国大陆外交部发言人汪文斌，昨天在例行记者会上回应时说：“台湾是中国的一部分，坚持一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识。中方赞赏卡塔尔政府恪守一个中国原则，并根据国际体育赛事一贯做法处理相关事宜。”

台湾外交部则指责中国大陆持续在国际间矮化台湾，以政治操弄染指讲求公平正义的国际体育赛事，对此给予强烈的谴责。

台湾外交部也说，他们将续与处理台湾足球事务的组织“中华足球协会”密切协调，在同时兼顾台湾球迷权益及尊严的前提下，持续与世界杯足球赛主办单位坦诚沟通，寻求其他正面积极的作法。