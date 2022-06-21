恒大预计下月底前公布初步重组方案

中国恒大、恒大物业和恒大汽车昨晚发布复牌指引公告，公司正在积极推进重组工作，预计7月底前公布初步重组方案。公司尚未能确定2021年度业绩的发布时间，公司股份也将继续暂停买卖。

根据澎湃新闻报道，中国恒大在公告中称，公司在6月15日接到联交所发出的复牌指引，要求其公布上市规则规定的所有未公布的财务业绩，并解决任何审计保留意见的事项。另外，对公司附属公司恒大物业134亿元（人民币，约27.8亿新元）的质押担保被相关银行强制执行进行独立调查，公布调查结果并采取适当的补救措施。

此外，中国恒大称，公司正在积极推进重组工作，预计将于7月底前公布初步重组方案。恒大物业的质押担保独立调查正在积极进行中，现阶段尚未能确定预期完成独立调查的时间。恒大集团的审计工作正在有序进行，由于受疫情及恒大物业质押担保独立调查的影响，公司尚未能确定2021年度业绩的发布时间。公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。

三家恒大系公司均在复牌指引公告中提到，根据上市规则规定，联交所有权将已经连续停牌18个月的任何股票摘牌，就公司而言，18个月期限将在明年9月30日到期（中国恒大和恒大物业在明年9月20日到期），如果公司无法令联交所满意地解决导致公司暂停买卖的事项、满足所有复牌指引的要求并全面遵守上市规则，以及在明年9月30日（明年9月20日）或之前恢复股票买卖，联交所上市部将建议上市委员会展开取消公司上市地位的程序。

恒大汽车此前曾公告表示，公司目标在今年6月22日实现“恒驰5”量产。在3月22日，恒大新能源汽车集团召开“大干3个月 实现恒驰5量产”的动员大会，会上恒大集团董事局主席许家印提出要求：“汽车集团要日夜奋战，努力拼搏，大干3个月，6月22日一定要实现恒驰5量产，为恒大汽车的健康持续发展奠定坚实基础。”

中国恒大集团执行董事肖恩在3月22日晚间召开的投资者电话会上曾提到，在重组方案方面，正在全面评估财务情况，探讨各种潜在方案，肖恩当时就表示，将在今年7月底前提出债务重组方案，同中介团队做好以下工作，进一步加强与债权人沟通，在中介团队的支持和配合下，在条件成熟时，根据相关工作进展，向签订保密的境外债权人和机构提供部分债务重组的实时性进展情况，和债权人进行实质性的沟通和交流，另外，也会积极推进复牌工作。中国恒大非执行董事梁森林在会议上表示，出于维护恒大正常经营、推动存续项目复工复产、保障债权人及购房人的合法权益等目的，恒大通过“股权转让＋托管运营”模式与部分信托公司展开了合作。