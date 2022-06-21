港食卫局长陈肇始拟回港大教书

香港特区政府换届在即，多名现任司局长将退下火线，他们的去向备受关注。据悉，食物及卫生局局长陈肇始将重返香港大学执教。

据香港《星岛日报》报道，香港食卫局局长陈肇始将在卸任后回到修读哲学博士的母校香港大学任职。陈肇始在2012年加入港府工作，出任食卫局副局长，并于2017年升任局长。任内遭逢冠病疫情，被不少人批评其处理手段。在加入港府前，她原为香港大学护理学教授、护理学院院长及科研总监，也曾任香港大学李嘉诚医学院助理院长。

陈肇始加入政府工作的10年间，在港大为停薪留职。预料在卸任后，陈肇始将回到香港大学继续教研职务，并在不同岗位服务政府。

公务员事务局局长聂德权昨天（20日）在立法会表明，对过去36年在港府担任不同岗位，以及出任政治委任官员，可以服务市民及报效国家深感使命光荣。

聂德权感谢行政长官及中国中央政府对他的支持及信任，强调会坚守岗位至本届任期结束。他还指无论在港府内外，他服务市民、建设香港及贡献国家的初心不变。聂德权在会上感谢委员会的支持，也获得不少议员的致谢。

曾任香港保安局局长的新民党立法会议员黎栋国感谢聂德权任内的贡献，建议他不要休息太久，可考虑参选立法会，继续服务社会。

运输及房屋局局长陈帆昨同天会见传媒时说，过去五年与团队都尽了最大努力做好工作，尽可能满足社会的期望，但始终时间有限，相信市民都知道做了多少，会让大家作一个判断，在余下日子会坚持到最后一刻。

被问到为何没留任下届政府时，陈帆说，这是个人考虑，不适宜在公开场合谈论。

陈帆指出，两位接替他职务的运输及物流局局长林正雄和房屋局局长何永贤都是非常有担待和尽责的专业同事，对工作以乃至社会都相当有承担，因此对他们有信心。他还说，需要再思考一下会否在其他公务继续服务。