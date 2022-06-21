唐山打人事件涉事烧烤店搬空 胡锡进：受害女子现状不应是敏感信息

河北唐山打人事件持续延烧。有视频显示，涉事烧烤店已搬空。中国媒体昨天撰文呼吁，公布打人事件受害女子近况宜早不宜迟，越是遮掩不想让人知道，越多的猜测就会随之产生，带来更大负面效应，相关话题昨天也登上微博热搜。中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进也在微博发文称，四名女子的现状不应是“敏感信息”，僵局应该打破。

据中国直播网报道，有网民上周日（19日）拍到唐山打人事件涉事烧烤店关张搬迁的视频。视频显示，老板娘将桌椅设施全运走了，地上的血迹也清理干净，整个店已关张走人。据知情人了解，该店已更换新老板，装修后将择日重新开业。

针对网传烧烤店被拆除的说法，微博认证为河北省公安厅政治部副主任的“永华的小菜园”昨天（20日）在微博回应称，自己了解到的情况是店铺正在装修，因为短期内店主也没办法经营了。

《每日经济新闻》在昨天的评论文章中指出，​​唐山打人事件已经过去多日，可是到现在还是没有任何关于受伤女孩的进一步消息，也没有看到任何关于其他三个女孩的消息。这一直是公众与舆论关注的焦点，人们期盼有关伤情能公之于众，推动案情调查及后续处理。

截至目前，公众和媒体所能获取的相关信息极其有限。媒体在收治上述受伤女子的华北理工大学附属医院采访时，该院宣传统战部与党政办公室工作人员表示，目前伤者的住院情况，属于患者个人隐私，不方便向外界透露。

文章指出，医院这一说法显然难以成立。这是一起典型的公共事件，涉及四名女子无辜受害，也由此引发了社会各界对于事件背后多重命题的讨论，包括涉嫌暴力殴打及逃逸者何以在公开场合如此肆无忌惮欺辱女性？其中多人前科累累仍敢如此妄为，是否涉及更深层次的扫黑除恶问题？四名女子的遭遇让更多人感同身受，大家希望能对此案一查到底，并推动治安及社会治理体系除弊革新，还社会以长久安宁。

文章说，四名当事女子的近况不应成谜。一方面，即使当事四女子因伤情或其他因素无法发声，医院及有关部门也需将相关信息及时公开，抚慰对此事关注的各方，保持信息公开透明；另一方面，如果当地在掌握信息的情况下长时间沉默，公众的信息诉求不会就此消失，而某些人则可能瞄准这一真空期并加以利用，通过散播不实信息获取流量，最近网上有关四女子的非官方信息不断出现，甚至出现所谓有女子已经逝世的传言，这无疑是消费大众的行为，也损害了当事女子的名誉权，对此已经有多个账户被封。

文章还说，唐山有关方面对四女子伤情及其他关键信息的沉默，是一种间接伤害。伤害了四女子及时获得社会支持的权利，伤害了公众的知情权。任何公共事件的最佳处理过程和结果，就是不留信息黑箱，不给谣言等以可乘之机。公布四女子伤情及其他近况信息、治疗举措以及对相关家属采取了什么样的抚恤方式，才是对当事女子的应有保护，也是法律赋予公众的权利。

文章援引《政府信息公开条例》称各级政府部门在事关公共利益的事件中，及时公开信息是法定职责，不作为者要承担行政乃至法律责任。唐山有关部门应清醒认识到，此次恶性事件已经给城市形象抹黑，有关方面采取大规模社会整治行动，带有亡羊补牢的意味。但是，如果没有对公众知情权及其他应享权利加以尊重，没有以信息公开倒逼自身公共服务意识和能力提升的自觉，没有将国家有关信息公开规定落在实处的行动体现，大家对唐山有关举措就难言满意。

文章最后强调，越是遮遮掩掩不想让人知道，公众就对这一做法越不满，越多的猜测就会随之产生，带来更大的负面效应。公布四女子近况，唐山有关方面不能再拖下去了。​​​​

胡锡进今天凌晨也在微博发文称，四位女子本不该是唐山打人事件后续发展的重心，如果媒体与她们的接触处于一种自然状态，相信围绕她们不大会再形成今天这样的热度。可惜四名女子事后的沉默逐渐突出了出来，舆论关注到了这种沉默，提出质疑，网上还出现受伤最重的那名女子已经“死亡”的消息。唐山市未对化解这个情况做出足够努力，导致了四名女子后续信息“高度敏感”的冲突局面。

他认为，打破僵局不难，唐山市为一些媒体接触到四名女子提供必要帮助即可。第一不用指导她们“低调”，第二如果她们自己确实想低调，要如实解释清楚，建议让她们的亲人跟媒体说。

胡锡进表示，他倾向于认为，这很可能是一个因沟通不当被放大了的误会，但是政府方面需要能够及时调整，促进误会的消除，而不是任由其发酵，导致事情性质的突变。

唐山一家烧烤店本月10日凌晨发生打人事件，几名女性遭一群男子围殴，相关视频经互联网传播之后，迅速在中国引爆舆论。

唐山两日后随即开展“雷霆风暴”专项行动，重点整治打架斗殴、寻衅滋事、故意伤害、侮辱妇女等违法犯罪行为。此后，唐山掀起举报潮，当地公安局信访接待窗口前排起长队，多名唐山民众也在互联网上实名举报当地黑恶势力暴力打砸、非法拘禁员工等恶行。

然而，随着打人事件已过去数日，关于受伤女子的官方准确消息至今仍不明朗，使得网民质疑接连不断，同时网络也谣言四起，传出有受伤女子已经过世的消息，令唐山事件舆情进一步上升。

