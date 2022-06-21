网传钟南山没打疫苗 上海辟谣：网传查询方式不可信

一条“钟南山一针疫苗都没打，却要求全国人民打”的聊天记录近日在网上传播。经上海辟谣平台核查，聊天记录截屏与北方某地“健康宝”小程序截屏高度相似。该查询程序仅能查询居住地或疫苗接种地为本地人士的疫苗接种信息，对非当地人士的查询不予支持，因此结论并不可信。

根据“上海网络辟谣”微信公众号消息，网传“钟南山没打疫苗”的聊天记录还附有一张截图，截图中的姓名为“钟**”，照片疑似是钟南山院士，疫苗显示“无接种记录”。

这一截图在网上被广泛传播。一些网民质疑，中国工程院院士钟南山去年5月14日在视频中称自己最近接种了国产冠病疫苗，并呼吁大家一起努力，尽快接种疫苗，为何记录却显示没有接种。

经上海辟谣平台核查，聊天记录截屏与北方某地“健康宝”小程序的截屏高度相似。该查询程序仅能查询居住地或疫苗接种地为本地人士的疫苗接种信息，对非当地人士的查询不予支持。



此外，通过该小程序下的“老幼健康码助查询”查询部分60岁以上、居住地和接种地均不在当地的几位朋友的接种情况，查询结果显示“暂不掌握被查人防疫相关健康状态情况”，或是显示“无接种记录”。

公号平台据此指出，以此种方式查询钟南山院士的疫苗接种情况，从而得出“钟南山没打疫苗”的结论并不可信，呼吁网民不传谣不信谣。

