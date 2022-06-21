新东方股价大跌超32% 腾讯高位减持套现超7亿港元

中国教培巨头新东方近来凭借其独具一格的双语直播翻红，带动其系列股票大幅暴涨，上周一曾涨超100%。不过自上周五（17日）以来，其股价就开始了下跌趋势，截至昨天港股收盘，新东方在线报价每股16.980港元（下同，约3新元），总市值169.92亿港元，下跌32.08%。新东方第二大股东腾讯控股也连续两日抛售新东方在线股票，减持后持股比例从9.04%降至1.58%。



根据观察者网报道，腾讯出售股份时恰逢新东方在线股价下跌前的两个交易日：分别是上周三新东方在线大涨54.19%，收报每股16.56港元；上周四新东方在线股价大涨72.71%，达到28.6港元的高点。

据港交所披露文件显示，腾讯控股两天内一共出售了新东方在线7460万股。两轮减持后，腾讯控股还剩1581万股，对新东方在线的持股比例从9.04%降至1.58%，套现总和超7亿港元。

文件显示，腾讯控股上周三出售新东方在线3561.25万股，平均价为每股9.6168港元，套现金额大概是3.42亿港元；其持股数量下降到5480.37万股，持股比例降至5.48%。

腾讯隔日再次卖出了新东方在线3899.14万股，平均价为每股9.6755港元，套现大约3.77亿港元；由此其持股数量也降到了1581.22万股，持股比例降至1.58%。按照最新的股价来说，腾讯最新的持仓市值为2.68亿港元。

两天合计算下来，腾讯总共减持了7460万股，套现了7.19亿港元，几乎是清仓式的减持，减持后持股比例从9.04%降至1.58%。减持前，腾讯为新东方在线第二大股东；减持后，俞敏洪（持股2.72%）则取代了腾讯的地位。

据报道，面对市值蹿升，不仅是腾讯想着落袋为安，其他外资机构也纷纷对新东方进行了减持套现，其中，摩根士丹利接近清仓。

招商证券上周五发布研报称，目前估值过于激进，因此下调新东方在线评级至中性。招商证券指出，“新东方在线积极正面的公众形象以及对农产品的聚焦战略是其直播间的竞争优势，但不建议将短期表现过度外推到长期业绩前景。”

虽然降低了评级，但该份研报仍然给到了26.7港元的目标价，高于目前股价。

除了招商证券，中信证券上周日研报提示风险称，新东方在线短期因业务出现拐点股价自底部上涨较多，存在回落风险。

中信证券认为，业务拐点初显，需要时间证明稳定性；当前市场关注度极高，需要关注日度GMV波动对短期股价影响；此外，公司在供应链管理能力方面尚需积累和验证等。

新东方转型直播，旗下“东方甄选”直播间上周开启双语带货模式，在带货中教英语，吸引大批粉丝。直播爆红也拉动新东方股价暴涨，上周一一度涨超100%。

在直播中，俞敏洪也回应了“双语直播”走红一事，称他们是无意中把以往的英语教学和卖东西结合起来，感谢网友的宽容和支持，是新东方老师们非常关键的转型。

中国去年7月出台“双减”政策后，新东方遭遇了巨大危机。俞敏洪当时发文透露，“新东方的市值跌去百分之九十，营业收入减少80%，员工辞退六万人，退学费、员工辞退N+1、教学点退租等现金支出近二百亿。”

俞敏洪本月8日曾表示，“我把直播经济叫做商业的第三次革命。第一次是大卖场，第二次是电商，第三次就是直播带货。自去年政策之后，我对新东方的定义是成为以教育产品为核心的教育公司。产品需要销售渠道，我发现最有效的销售渠道除了找代理，就是直播带货。”