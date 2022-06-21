中国外交部四万字长文批美对华全面遏制打压

中国外交部前晚（19日）发出题为《美国对华认知中的谬误和事实真相》的四万字长文，指美国国务卿布林肯近日在亚洲协会发表的对华政策演讲试图发起对华全面遏制打压。

据中国外交部官网消息，上述文章称，布林肯的演讲通过精心包装的语言渲染中国威胁，干涉中国内政，抹黑中国内外政策，试图发起对华全面遏制打压，并列出美国对华的21点谬误予以回应，表明要用事实和数据说话，将美国对华政策的欺骗性、虚伪性和危害性昭示于天下。

文章提及的21点谬误包括“新冷战”、“涉港、涉疆、涉台”、“胁迫外交”、“俄乌战争”和“印太战略”等内容。

文章指出，美国声称不寻求冲突或一场“新冷战”，不寻求阻止中国发挥大国作用，也不寻求阻止中国发展经济和促进人民利益，实际上却在运用内外全部资源对华进行无底线遏制打压。这包括在没有任何事实依据的情况下，动用国家力量无端打压和制裁华为；违反公平竞争、市场经济原则和国际经贸规则，以各种莫须有名义，围追堵截具有国际竞争力的中国高科技企业，迄已将1000多家中国企业列入各种制裁清单；严重违反世贸规则，对华发动大规模贸易战，先后三轮对中国输美约3600亿美元（下同，约4992亿新元）商品加征高额关税等。

文章提及，美国长期在台湾、涉疆、涉藏、涉港等涉及中国核心利益问题上粗暴干涉中国内政，明里暗里纵容支持分裂活动，破坏中国安全稳定。在涉台问题上，中国批评美国并没有切实遵守在台湾问题上作出的承诺，而是不断开历史倒车，不断虚化、掏空一个中国原则，企图“以台制华”，是当前台海和平稳定面临的主要威胁之一。美国至今对台军售达700亿美元。2021年以来，美国领导人先后三次公开表示，如台海发生战争，美将协防台湾。

至于涉疆问题，文章点出，新疆各族群众的人权得到充分保障，根本不存在“种族灭绝”和“反人类罪行”。美国反复散播涉疆谎言，完全是为抹黑、打压中国制造借口。

文章在谈及涉港问题时表明，美国攻击抹黑《香港国安法》的实质是插手香港事务，把香港作为对中国大陆进行渗透干涉的“桥头堡”。美国长期以来勾结香港反中乱港势力，干预香港政治议程，不断激化社会矛盾；策动反中乱港分子暴力冲击香港立法会大楼，曾资助反对派策动“七一大游行”，阻止“23条立法”，培养新兴政治团体对抗政府等。

文章称，美国指中国对别国实施胁迫外交，肆意进行打击报复，事实是美国是胁迫外交的发明者和集大成者。从1994年胁迫海地军政府下台，到近期俄乌战争爆发后，美国司法部成立一个“盗贼缉捕行动特别小组”，冻结没收俄罗斯公民在美、欧的游艇、公寓、私人飞机和巨额存款。美国逼迫各国选边站队，向各国施压，要求加入对俄制裁，否则就要“付出代价”。

文章还提到美国对中国在俄乌战争立场的谬误，指中国宣称捍卫主权和领土完整，却与公然侵犯主权和领土完整的俄罗斯政府站在一起，为俄罗斯辩护。事实是中国在乌克兰问题上始终秉承客观公正立场，同大多数国家的立场一致。推行冷战思维和强权政治才是乌克兰危机的根源。美国应切实承担起应尽责任，为缓和局势、解决问题拿出实际行动。

在印太战略课题上，文章指出，美国称在“印太”地区成立新的联盟，加强“印太”地区的和平与稳定，启动促进繁荣的“印太经济框架”，本质上就是一个制造分裂、煽动对抗、破坏和平的战略，同亚太地区和平发展、合作共赢的时代潮流背道而驰。