台民调：不欣赏陈时中民众占比增加11.6百分点

台湾最新民调显示，有52%受访台湾民众欣赏卫福部长陈时中，34%受访者表示不欣赏，10个月来，不欣赏陈时中的台湾民众占比增加了11.6个百分点。

据台湾中时新闻网报道，台湾民意基金会最新民调显示，有17.6%受访台湾民众表示非常欣赏陈时中，34.1％还算欣赏，19.5％不太欣赏，14.5％一点也不欣赏，14.3％没意见、不知道、拒答。台湾民意基金会董事长游盈隆认为，这项结果对陈时中很可能不是好消息。

他说，与去年8月相比，陈时中的人气出现大幅下滑的现象。当时使用“感情温度计”的调查显示，59%对陈时中的感情温度是51度以上，16%没感觉，22%感觉是49度以下。

时隔10个月的调查显示，欣赏陈时中的人减少6.7个百分点，不欣赏陈时中的人增加11.6个百分点，没感觉的减少2.7个百分点。

针对陈时中领军的疫情指挥中心表现的评价，36.2％受访者认为非常好，打80分以上，12.3％认为还算好，22％认为表现普通，只给60分，13.8％认为不太好，12.1％认为非常不好，3.6％不知道或拒答。约四成九给出61分以上的成绩，约两成打60分，接近三成给出不及格的成绩，平均成绩为65.86分。

与上个月数据相比，上个月只有27.7％受访民众打80分以上，但这个月36.2％给出了80分以上的成绩，显示陈时中所领导疫情指挥中心的“铁粉”，一个月回流8.5个百分点，约等于实际人口数165万人左右。

游盈隆分析称，这些数据代表过去一个月台湾民众对疫情指挥中心防疫表现评价出现“奇迹式”逆转。不过65.86的平均分和过去八次相比排位第六，也是成绩较差的一次，意味当前政府的防疫表现并未获得台湾民众高度的肯定。