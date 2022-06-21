唐山公布被打女子伤情 路北公安分局长等人被调查

中国河北省公安机关今天（21日）通报唐山烧烤店打人案件侦办进展，公布了四名被打女子的伤情，以及唐山市路北公安分局局长马爱军等人被调查等情况。警方也发现陈某志等人其他寻衅滋事、开设赌场等犯罪线索，正调查相关人员是否涉嫌黑恶组织犯罪。

据河北公安网络发言人通报，河北省公安厅今天通报唐山烧烤店打人案件侦办进展，发布关于陈某志等涉嫌寻衅滋事、暴力殴打他人的情况。

据通报，2022年6月10日凌晨，唐山市路北区某烧烤店发生一起寻衅滋事、暴力殴打他人案件，造成恶劣影响，河北省委、省政府、公安部高度重视，要求迅速查清全案，依法严惩犯罪。河北省公安厅组织指挥案件侦办并指定异地管辖，公安部派专家组一线指导督导。唐山、廊坊等地公安机关迅速行动，目前案件侦办取得阶段性进展。

经查，2022年6月7日，陈某亮（男，43岁）等四人从江苏驾车至河北唐山，与陈某志（男，41岁）等人合谋实施网络赌博洗钱违法犯罪活动。

6月10日凌晨，陈某志等五人与陈某亮等四人在唐山市路北区某烧烤店聚餐饮酒。期间，凌晨2时40分，陈某志对下班后在同店就餐的王某某（女，31岁）进行骚扰，遭拒后伙同马某齐（男，25岁）、陈某亮等人，对王某某、刘某某（女，29岁）等四人进行殴打，凌晨2时47分逃离，凌晨2时55分四名被害人由120送医。

通报也公布了当地警方的出警时间，称凌晨2时41分接群众报警后，唐山市公安局路北分局机场路派出所民警率辅警于凌晨3时09分赶到现场开展处置工作。

通报称，河北、江苏公安机关于6月11日将九名涉案人员（七男二女）全部抓获。6月12日，经检察机关批准，九名犯罪嫌疑人被逮捕。

对于近日被舆论聚焦的被打女子伤情，通报公布，被害人就医后，远某（女，24岁）、李某（女，29岁）经医院检查无需留院治疗后自行离开；王某某、刘某某在普通病房住院接受治疗，目前伤情已好转。6月20日，司法鉴定科学研究院出具了司法鉴定意见书，王某某、刘某某损伤程度为轻伤（二级），远某、李某损伤程度为轻微伤。

公安机关在侦办此案过程中发现犯罪嫌疑人陈某志其他违法犯罪线索：2015年12月12日，陈某志以追讨索要债务为由，指使刘某、高某、侯某亮、王某对商某凯实施殴打后非法拘禁，经伤情鉴定商某凯为轻伤。

2018年9月23日，陈某志明知他人向其抵债的轿车为盗抢车辆，仍指使么某宇、范某松隐瞒事实将该车质押贷款14万8000元人民币（下同，约3万零713新元）。2022年6月9日，陈某志、陈某亮、李某等七人在唐山某酒店实施网络赌博洗钱违法犯罪活动，涉案资金66万零300元。

上述犯罪嫌疑人已被抓获归案。此外，公安机关还发现陈某志、陈某亮、沈某俊、马某齐、李某等人其他寻衅滋事、聚众斗殴、开设赌场等违法犯罪线索，相关人员是否涉嫌黑恶组织犯罪，目前正在加紧侦查调查。

与此同时，河北省纪委监委通报，经指定管辖，唐山市路北区副区长、市公安局路北分局局长马爱军等五名公职人员，涉嫌严重违纪违法被查。

河北省公安厅通报，在侦办案件的同时，公安警务督察部门会同纪检监察机关对出警不及时、执法不规范及严重违纪违法问题深入调查，目前已有警务人员接受纪律审查和监察调查，唐山市公安局对路北分局副局长李某予以免职。

同日，河北省纪委监委通报，河北省纪检监察机关对唐山市某烧烤店寻衅滋事、暴力殴打他人案件及其他相关案件涉及的公职人员涉嫌严重违纪违法问题，开展审查调查。

目前，经河北省纪委监委指定管辖，唐山市路北区政府党组成员、副区长，市公安局路北分局党委书记、局长马爱军，正接受廊坊市纪委监委纪律审查和监察调查。

经唐山市纪委监委指定管辖，唐山市公安局路北分局机场路派出所所长胡斌、长虹道警务站副站长韩志勇、机场路派出所民警陈志伟、光明里派出所原所长范立峰，正分别接受唐山市曹妃甸区纪委监委、唐山市丰南区纪委监委纪律审查和监察调查。

对于本案嫌犯会以什么罪名被起诉、会被判刑多久的问题，北京德翔律师事务所主任、律师安翔对中新网表示，仔细关注通报当中所涉及的内容，会发现对这几个人后续起诉的时候，会有其他的罪名被一并追究，可能涉及洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，开设赌场罪，聚众斗殴罪等，数罪并罚，这是大概率事件。

另外，律师认为，对他们最后的定罪量刑，很有可能并不以这次伤人事件为限度，还要追究他们在过去这些年应当承担的罪责，最终的惩处很有可能会非常严厉。