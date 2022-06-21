国民党料明天中常会提名柯志恩参选高雄市长

国民党高雄市长人选呼之欲出。地方政坛今天（21日）传出，国民党明天（22日）中常会预料将正式提名前立委柯志恩参选高雄市长。

据中时新闻网报道，高雄市国民党党部已拟好说帖，分送至各区党部，内容主要是解释征召国民党智库执行长柯志恩的理由，令人猜测党主席朱立伦将在22日中常会上正式提名柯志恩参选，高雄市党部则超前部署加强地方沟通，以免重演在桃园征召张善政的争议。

对此，高雄市党部则驳斥，绝无此事，何来的说帖？强调是有心人士刻意放话。

但有高雄市国民党议员私下证实，即柯志恩要代表国民党参选高雄市长，部分议员也已开始制作与柯志恩合挂的宣传看板，高雄市党部此时制作说帖文宣很合理，因为时间紧迫，确实不能再拖。

日前传出一份党内秘密民调，称柯志恩名列第一，民调真实性引发各界质疑，但柯志恩昨天（20日）拜访高雄市议会，态度转趋明朗，表明“我想任何一个候选人只要经过党的征召，都必须全力以赴，这没有什么好悬念”，被外界解读为已答应参选高雄市长。

尽管金门立委陈玉珍、孙文学校总校长张亚中等人仍动作频频，地方选将曹桓荣、孙健萍更是持续勤走基层，但今早高雄蓝营传出消息，确定国民党党中央已拍板征召柯志恩参选高雄市长，预计周三中常会正式宣布。高雄市党部也早就收到指示，印制说帖文宣，分发给各区党部，定调如何对外解释国民党为何一定要由柯志恩到高雄参选。

高雄地方人士指出，不仅桃园征召张善政引发争议，连新竹、苗栗的提名也让蓝营基层摇头，这些都是客家系、由议长兼任党部主委的地方，本来赢面就大，不像台南、高雄是艰困选区，结果朱立伦运作提名过程还是引起轩然大波，高雄蓝营派系态度也转趋保留，未来恐怕很难真正全力辅选柯志恩。

上述人士分析，柯志恩在政坛也被评为“女版马英九”，学历高、精英形象，要融入高雄在地人的口味得更努力，既不像张亚中有深蓝的黄复兴系统相挺，也不如陈玉珍的女战神形象对高雄人口味，加上地方议员对党中央强力主导提名人选颇有微词，未来选战开打，可能只有党部愿意动起来助选。

对此，国民党高市党部主委许福明回应，完全没有这件事，何来的说帖一事？一切都是谣传，更质疑是有心人士在刻意放话，地方党部根本没也接到党中央指示，现在他们都拜访后，市长人选决定权由党中央定夺。