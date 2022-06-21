美国实施制裁反而加速中国芯片增长

美国对华为和海康威视等中国科技巨头实施制裁后，刺激了人们对中国国产组件的需求，令中国芯片产业的增长速度超越世界其他地方。

根据彭博社汇编的数据，以过去四个季度平均来说，全球20家增长最快的芯片公司中，19家来自中国，去年同期则仅有八家。那些对芯片制造至关重要的设计软件、处理器和设备的中国供应商，营收增长速度是台积电或ASML等世界龙头的数倍。

从上述强劲增长可以看出，华盛顿和北京之间的紧张关系正在改变全球价值5500亿美元（约7618亿新元）的半导体行业，该行业从国防到人工智能和自动驾驶汽车等未来技术方面都发挥着巨大的作用。

2020年，美国开始限制向中芯国际和海康威视等公司出售美国技术，成功遏制了它们的增长，但也推动了中国芯片制造和供应的荣景。

虽然寒武纪（Cambricon）等公司的股价从今年的低点上涨了一倍多，分析师认为，可能仍有增长空间。北京预计将根据“小巨人”等气势恢宏的计划，投入数以十亿美元计的资金，支持和资助国家科技冠军，并鼓励“购买中国”的策略以规避美国制裁。中国本土厂商的兴起引起了一些最挑剔的客户注意，像苹果公司曾表示，考虑以长江存储作为最新的 iPhone闪存供应商。

晨星（Morningstar）分析师李旭旸在回复彭博新闻的询问电邮中写道，最大的潜在趋势是，中国在防疫封控措施下寻求供应链的自给自足。在封控期间，原本以使用进口半导体为主的中国客户需要采购本土替代品，以确保顺利运营。

行业机构Semi提供的数据显示，随着当地工厂扩大产能，来自海外供应商的芯片制造设备订单去年增加58%。这进而推动了本地业务。根据中国半导体行业协会的数据，2021年中国芯片制造和设计公司的总销售额增长18%，达到创纪录的逾1万亿元人民币（约2077亿新元）。