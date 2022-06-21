澳门全民检测采样65万人 16个“10混1”样本初检呈阳性

澳门本地爆发疫情，当地展开全民核酸检测，澳门冠状病毒感染应变协调中心数据显示，全民检测由上周日（6月19日）中午12时开始，截至今日早上9时，已采样65万4348人，累计共16个“10混1”样本初检呈阳性。

根据《星岛日报》报道，“10混1”样本是指将采集自十个人的十个样本集合于一个采集管中进行检测，这可加快得出检测结果。若结果呈阳性，这组别的十个人将被召作复检，逐一筛查。

截至今日（21日）早上9时，全民核酸检测中，48万8721人次已有检测结果，呈阴性。

因应澳门疫情已出现社区传播，应变协调中心呼吁市民积极响应，尽快预约尽早完成全民核检。中心提醒市民在今天中午12时后仍未接受采样的在澳人士，其健康码将被转为黄色，并由警察送至指定地点接受检测，在原地等候直至检测结果阴性才能离开，拒绝检测者须接受14日指定地点医学观察。

澳门冠病疫情八个月来首次出现反弹，截至前晚已累计31起阳性个案。毗邻澳门的珠海前天宣布收紧澳门入境人员健康管理措施，落实七天居家隔离，再加七天居家健康监测。

另据深圳卫健委消息，距离澳门仅一小时车程的深圳昨天在隔离观察的密接人员排查中发现两例冠病病毒无症状感染者。

两名感染者均居住在罗湖区南湖街道向西村东区，目前已转送至市第三人民医院应急院区隔离治疗，情况稳定。

新增病例轨迹涉及福田、罗湖，目前当地正开展流调溯源、隔离管控、核酸检测、医疗救治等处置工作。