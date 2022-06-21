林郑称“一国两制”在港成功实践 基础空前稳固

即将卸任的香港特首林郑月娥说，“一国两制”在香港成功实践，过去五年虽然面对许多大挑战和困难，但在中央和特区政府与社会各界的努力下，香港国安和选举制度取得显著成就，香港基础比以往任何时候都还稳固，她对香港未来经济社会发展充满信心。

林郑月娥接受《人民日报》和新华社访问时，回顾了过去五年的工作。她说，当中最令人兴奋的是粤港澳大湾区建设，2018年9月广深港高铁香港段开通，同年10月港珠澳大桥通车，2020年8月莲塘／香园围口岸启用，三大跨境基建推动大湾区形成“一小时生活圈”。

林郑提到，“修例风波”让各界充分认识到，作为国家的一部分，香港没有一套健全的法律制度及执行机制去维护国家安全。她称，这是非常危险的，若然不设防，让外部势力利用香港做危害国家安全的事，不单会威胁香港社会的安全和稳定，也会对国家和中国大陆同胞带来很大的风险。

林郑认为，中央在关键时刻果断采取制定《香港国安法》、修改完善香港选举制度等一系列标本兼治的举措，使香港局势由乱到治，重回正轨；“修例风波”也让她和管治团队更加看清楚香港形势的复杂性，“一国两制”要在实践中不断完善和推进。她也认为，今天的香港比过去任何一个时期，都拥有更加稳固的基础，确保“一国两制”行稳致远，保持香港长期繁荣稳定。

林郑说，《香港国安法》实施后，危害国家安全的案件主要由特区政府警务处维护国家安全部门侦查，由特区政府律政司专门检控部门检控起诉，由香港法院进行审理。这体现了“一国两制”的精神，也表明了中央对香港特区的信任。她认为，《香港国安法》为香港继续前进提供了非常坚实的基础。

她还提到，“一国两制”是非常伟大的构想，也是一个开创性的事业，香港保持稳定繁荣，国际金融、航运、贸易中心地位稳固，创新科技、文化艺术事业蓬勃发展，赖以“一国两制”过去25年在港成功实践。

林郑称，过去五年在中央及特区政府和社会各界的共同努力下，香港在维护国家安全、完善选举制度、落实“爱国者治港”原则和融入国家发展大局等方面取得显著成就，她对香港未来经济社会发展充满信心。