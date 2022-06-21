中国央行：支付机构跨境人民币业务扩至经常项下

中国人民银行最新发布通知，将支付机构跨境人民币业务拓展至经常项下，显示中国政府正加大对外贸新业态的支持力度。

据《证券时报》报道，中国央行周一（20日）发布《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》，自7月21日起实施。按照此前规定，银行业金融机构可与依法取得“互联网支付”业务许可的非银行支付机构（下称“支付机构”）合作，为企业和个人跨境货物贸易、服务贸易提供人民币结算服务。

而此次《通知》加大了对外贸新业态的支持力度，并拓宽了支付机构跨境业务办理范围。《通知》提出，在“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职审查”三原则的基础上，境内银行可与依法取得互联网支付业务许可的支付机构、具有合法资质的清算机构合作，为市场交易主体及个人提供经常项下跨境人民币结算服务。

其中，《通知》所称的市场交易主体，是指跨境电子商务、市场采购贸易、海外仓和外贸综合服务企业等外贸新业态经营者、购买商品或服务的消费者。

对于与支付机构合作的境内银行，《通知》要求，应具备三年以上开展跨境人民币结算业务的经验，满足备付金银行相关要求，具备审核支付机构跨境人民币结算业务真实性、合法性的能力，具备适应支付机构跨境人民币结算业务特点的反洗钱、反恐怖融资、反逃税系统处理能力。

对于参与提供《通知》规定的跨境人民币结算服务的支付机构，《通知》提出了五项要求，其中提到，要具备跨境人民币结算服务相关反洗钱、反恐怖融资、反逃税等具体制度和措施；具备高效的跨境人民币结算服务相关反洗钱、反恐怖融资、反逃税系统处理和对接能力。风险控制能力较强，近两年未发生严重违规情况。

《通知》强调，开展规定的跨境人民币结算业务应具有真实、合法的交易基础，且符合国家有关法律法规规定。境内银行与支付机构合作开展跨境人民币结算业务的，双方应协商建立业务真实性审核机制，共同做好业务背景真实性、合法性审核，不得以任何形式为非法交易提供跨境人民币结算服务。

央行指出，将稳步推进《通知》的落地实施，为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，切实发挥跨境人民币业务服务实体经济、推动外贸新业态高质量发展的积极作用，支持和引导外贸新业态新模式健康持续创新发展，助力稳定宏观经济大盘。