欧盟驻华大使称欧中正计划未来几周举行会谈

欧盟驻中国大使郁白透露，欧盟和中国正计划在未来几周举行两场高级别会议，但认为在会谈上必须解决实际双边问题，并带来实实在在的益处。

郁白（Nicolas Chapuis）昨天（20日）在北京告诉彭博社，希望欧中双方在下来几周就经济、气候和环境问题举行高级别对话。

中国国家主席习近平4月曾与欧洲理事会主席米歇尔，以及欧盟委员会主席冯德莱恩会面。新华社当时报道，习近平说，中欧要做促进共同发展的两大市场，以中欧开放合作推进经济全球化深入发展，也要继续引领全球应对气候变化和生物多样性合作。

欧盟外交与安全事务高级代表博雷利（Josep Borrell）在会后指那场是聋人对话，并说中国拒绝讨论乌克兰、人权或与欧中关系有关的其他课题。郁白则说，除了呼吁重启经济对话之外，中国当时也呼吁让双方继续在应对气候变化问题方面展开合作。

在陷入欧盟批准程序停摆状态的《中欧投资协定》课题上，郁白认为，如果中国想要向欧洲及欧洲企业发出正面信号，中国可以单方面执行协定草案规定。

他也说，欧洲想要看到中国进一步开放本国市场，否则中国公司将失去部分现有的欧洲单一市场准入。

郁白认为，经济关系是欧中关系的亮点之一，欧中有广泛的经济联系，贸易并未放缓，但欧洲公司正推迟做出投资决定的时间点，“因为每个人都在等待中国出台放宽冠病防疫限制措施的计划。”

据报道，因中国疫情和防疫措施，在华欧洲公司对在中国投资有着越来越负面的看法。彭博社引述昨天公布的一项调查称，近四分之一的在华欧洲公司，正考虑将投资业务转移到中国以外的地方。然而，郁白强调，现在没有人离开中国，但存在与新投资事项有关的问题。

在乌克兰问题上，郁白称，欧洲认为中国对俄罗斯的态度没变，并说：“我们在乌克兰问题上存在巨大分歧——这很明显。”

不过，他也说：“截至今天，中国没有直接或间接支持俄罗斯在乌克兰的作战行动。我们看到的是在政治上的支持，这是不同的，不受到制裁。”