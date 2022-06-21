中国国资国企招收毕业生人数将比去年有更大增幅

即将毕业的中国本届大学生面临异常严峻的就业形势。据中国国务院国资委召开的“国资央企促进高校毕业生就业工作专题部署视频会”消息，国资国企将多措并举促进高校毕业生就业，今年招收高校毕业生人数要在去年基础上有更大的增幅。

根据新华社报道，上述会议提出，各中央企业、地方国资委要进一步挖掘岗位潜力，把当前用人所需与超前储备人才结合起来，创造更多就业岗位；原创技术策源地企业、现代产业链“链长”企业，要带动创新联合体、上下游企业创造更多就业岗位。

会议要求，要统筹做好线上线下招聘工作，在落实去年秋招、今年春招的基础上，尽快集中启动夏季招聘，集中岗位资源、集中发布信息、集中线上招聘，形成国资央企促就业的良好氛围。

以人力资源服务为主业的中央企业中智公司依托旗下中智招聘网平台昨天正式启动了以高校毕业生为服务对象的“2022夏季央企大型网络招聘活动”。活动期间，中智招聘网将分区域、分行业举办多轮专场招聘会，精准对接各地央企、国企及高校毕业生的实际需求。

中央企业国投集团所属国投人力公司依托国聘平台（cujiuye.iguopin.com），日前正式推出了“国资央企促就业夏季招聘”大型网络招聘活动，为广大求职者和用人单位提供优质、高效、放心的全流程服务。

中国经济增长步伐放缓，多个经济大省接连受到疫情冲击，中国今年将在就业岗位需求迅速紧缩的情况下，迎来人数最庞大的一届高校毕业生，首次突破千万大关达到1076万人，就业形势十分严峻。

中国教育部本月初召开高校毕业生就业工作调度会强调，不准以任何方式强迫、诱导毕业生签订就业协议和劳动合同，不准将毕业证书、学位证书发放与毕业生签约挂钩，不准以户档托管为由劝说毕业生签订虚假就业协议，不准将毕业生顶岗实习、见习证明材料作为就业证明材料。

中国教育部上周五（17日）要求各地支持中小微企业更多吸纳毕业生就业，并向这些企业给予税费减免等扶持政策。