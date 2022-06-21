涉种族歧视被马拉维通缉 中国男子赞比亚被捕

一名中国籍男子在非洲赞比亚被捕，他此前因涉嫌种族歧视和剥削儿童而被马拉维警方调查和通缉。

综合法新社和英国广播公司（BBC）报道，马拉维移民及国民服务部官员昨天（20日）说，一名因涉嫌拍摄非洲儿童用中文喊出带种族歧视句子的男子，被马拉维政府调查和通缉，在赞比亚落网。

马拉维移民及国民服务部发言人祖鲁说：“他通过无人涉足的路线逃到赞比亚，然后在赞比亚东部城市奇帕塔被捕。赞比亚和马拉维正联系将该中国籍男子送回马拉维。”

这名叫卢克的男子是马拉维居民，被指在马拉维村庄剥削儿童，拍摄他们被引导用中文喊出“我是黑鬼，智商低”的句子，孩子们显然不明白自己被要求喊出句子的意思。

卢克过后将这些短视频以70美元（下同，约96新元）的价格卖给中国社交媒体和互联网平台。卢克否认制作过侮辱性的视频。他称，自己制作这些视频是为了向当地社区传播中国文化。

马拉维警方上周启动调查，但当时未能逮捕卢克，因为没能找到他。马拉维警方发言人纳姆瓦扎说：“我们要他到马拉维受审”，并称马拉维将寻求将卢克遣送回国。

中国外交部非洲司司长吴鹏上周三发推文说，已经和马拉维外交部长滕博讨论过相关事件，并达成一致，即对种族主义“零容忍”，并称中国过去几年一直在打击这些非法的网络行为。中国未来将继续打击这种种族歧视的视频。

中国驻马拉维大使馆从前发推文表达对出售种族歧视视频的极度关切，并强烈谴责任何形式、任何人或发生在任何地方的种族主义。中国还注意到，这段视频拍摄于2020年，需要强调的是，中国政府对种族主义是“零容忍”的。

马拉维外交部发言人卡巴戈说，马拉维将与中国就此事件展开积极地合作和讨论。

马拉维在2007年结束台湾42年的外交关系，改与中国大陆建交。自2000年以来，中国资助马拉维发展21个建设项目，包括耗资7000万美元建造一座连接马拉维和赞比亚的高速公路。中国进出口银行也贷款8000万美元给马拉维，以建设一座大学、一座国会大厦和一个国家体育场。