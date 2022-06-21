香港珍宝海鲜舫沉没 拖轮公司称进入外海前一切正常

上周二启航离港的香港珍宝海鲜舫，周日（19日）下午驶至南中国海西沙群岛附近水域时遇上风浪沉没。负责托运海鲜舫的香港拖轮公司润利海事称，在拖离外海前，海鲜舫船只一切正常，没有想过会发生事故，并对沉船事故表达遗憾。

综合《星岛日报》《明报》和网媒“香港01”报道，海鲜舫由润利公司的两艘拖轮“润威”和“润富”拖离。润利海事集团主席兼执行董事温子杰称，受牌照所限，公司的两艘拖轮仅负责于香港水域内的拖航行程，当天离开避风塘抵达外海时，已交由另一大型远洋拖轮公司接手。

温子杰称，当天在交接时并未察觉海鲜舫有任何异样，无论外观以及拖行时的状况，海鲜舫在香港水域完全正常，没想过会发生沉船事故。

他还说，由于事故发生时不在现场，所以不清楚事故原因和情况，不过他提到，在外海航行的风险较香港水域高，沉船事故也并非首次发生，加上外海天气状况较难预测。

沉船事故发生后，海鲜舫母公司香港仔饮食集团称正在了解事故详情，并提到由于事发地点水位深超过1000米，要打捞海鲜舫非常困难，加上受到海水冲击，即使打捞成功修复成本也非常高。

英国轮机工程及海事科技学会前东亚区会长司徒家成认为，海鲜舫有数层高，船身“四四方方”，且目前遇上季候风的风险大，遇到风浪较易倾侧，但他也形容事故相当罕见，难以估计实际事故原因。

针对事发地点水深超过1000米，他说以现今技术可以打捞，但成本很高，船体会被水流冲走，船体未必与沉船事故位置相同，且经过海水撞击，船上装饰以至消防系统都会受到破坏，打捞后修复成本高。