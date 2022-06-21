习近平栗战书汪洋等到八宝山革命公墓送别张思卿

中国最高人民检察院原检察长张思卿逝世，享年90岁，遗体今天（21日）在北京八宝山革命公墓火化，中共政治局常委习近平、栗战书、汪洋到公墓送别。

据新华社报道，张思卿上周五（17日）因病在北京逝世，并形容张思卿是“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，我国政法战线的杰出领导人”。

张思卿病重期间和逝世后，习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山、江泽民、胡锦涛等，前往医院看望或通过各种形式，对张思卿逝世表示沉痛哀悼，并向张思卿的亲属表示深切慰问。

报道称，习近平、栗战书、汪洋等上午9时40分许在哀乐声中，缓步来到张思卿的遗体前肃立默哀，向张思卿的遗体三鞠躬，并向张思卿亲属表示深切慰问。

中共和国家有关领导人前往送别或以各种方式表示哀悼。中央和国家机关有关部门负责人，张思卿在京生前友好和家乡代表也前往送别。

人民网、人民政协网和《新京报》旗下的“政事儿”微信公众号提供的资料显示，张思卿1932年生，河南洛阳人，1952年10月加入中国共产党。

张思卿在1949年至52年任河南省新郑县支前司令部谢庄供应站工作员，华中支前司令部通城供应站南襄办事处工作员，最高人民检察署中南分署收发员，中南土改工作队广西平乐县分队副队长、工作组组长。

他在1952年至54年任最高人民检察署中南分署科员、调查员，1954年至55年任最高人民检察署东北工作团副组长、助审员，1955年至66年任长江水上运输检察院检察员，湖北省人民检察院检察员、党组秘书、秘书科长。

张思卿从1966年至69年在“文化大革命”中受冲击，后下放“五七”干校劳动。

他在1969年至73年在湖北省公安机关军管会审批组工作，1973年至74年任湖北省高级人民法院办公室副主任，1974年至83年任湖北省高级人民法院副院长、党组副书记，1983年至85年任湖北省高级人民法院院长、党组书记，省公安厅厅长、党委书记兼武警湖北总队第一政委，中共湖北省委常委兼省委政法委员会书记。

张思卿在1985年至88年任最高人民检察院副检察长、党组成员、检察委员会委员，1988年至93年任最高人民检察院副检察长、党组副书记、检察委员会委员，1993年至1998年任最高人民检察院检察长、党组书记、检察委员会委员。

他生前也担任过中共第十三届中央候补委员，十四届、十五届中央委员，以及中国人民政治协商会议第九届、十届全国委员会副主席。