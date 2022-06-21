中国三大指数收跌 成交连续八日超万亿人民币

中国沪深两市今天集体小幅高开，早盘走出震荡的走势，午后走低，三大股指一度跌超1%，沪指险守3300点。两市成交总额10801亿元（人民币，下同，约2234亿新元），较前一交易日的11645亿元减少844亿元，为连续第八个交易日破万亿。

根据澎湃新闻报道，在房地产、银行、保险走强带动下，沪指今天（6月21日）表现相对较强。午后两市震荡走低，三大股指一度跌超1%，而临近收市前传媒、大金融的回暖带动两市跌幅收窄。

截至今天收盘，上证综指跌0.26%，报3306.72点；科创50指数跌1.12%，报1083.02点；深证成指跌0.51%，报12423.86点；创业板指跌0.63%，报2692.98点。

Wind统计显示，两市1715只股票上涨，2906只股票下跌，平盘有195只股票。

沪深两市今天成交总额10801亿元，较前一交易日的11645亿元减少844亿元，为连续第八个交易日破万亿。其中，沪市成交4718亿元，比上一交易日5278亿元减少560亿元，深市成交6083亿元。

沪深两市共有67只股票涨幅在9%以上，20只股票跌幅在9%以上。北向资金跟随大盘缩量，午后分歧加剧，今天合计净流出10.62亿元。其中，沪股通尾盘持续回流，净流入9.23亿元，深股通净流出19.85亿元。

在板块方面，受多地房地产政策变化的利好消息影响，房地产继续反弹走势，信达地产、派斯林、天地源等涨停，深深房A涨超5%。

以保险为龙头的非银金融板块涨幅靠前，天茂集团涨停，中国人寿、九鼎投资、仁东控股、华创阳安等涨逾2%。

以锂矿为龙头的有色金属领跌两市，合金投资、闽发铝业、北方稀土、中矿资源、常铝股份、盛和资源等跌逾5%。

教育板块全线退潮，昂立教育、全通教育、科德教育等跌逾9%，ST开元、传智教育、美吉姆、行动教育等跌逾3%。



国泰君安认为，短期存在震荡可能。短期来看，指数经过持续上涨后，沪指已接近平行通道上沿，短期进一步上涨或面临一定压力；而创业板各权重板块基本经历了较充分的轮动上涨，积累了较多获利盘，短期上涨动力也有所减弱。综合来看，指数短期有展开震荡盘整的可能。

中线上国泰君安认为仍有上涨空间。中国经济的增长力度和质量在世界范围内表现良好，不管从前期的人民币汇率、外汇贸易顺逆差等都能验证。中国正在进入经济周期修复、低通胀、金融周期扩张的顺风局，中国的经济政策对股票资产更为友好，同时经历一轮广泛且深度的调整，A股估值已处于历史低位。当前A股面临的宏观经济、政策面均有利于股市中线向好。

