恩恩案录音曝光 民进党批侯友宜压制真相

台湾新北市两岁男童“恩恩”确诊冠病过世，恩恩父亲追查报案的关键81分钟录音档，有媒体今天（21日）曝光录音档，直指酿祸主因为新北市府独创规定“确诊者要卫生单位同意才能派救护车”。民进党立法院党团今天痛批新北市长侯友宜及市政府团队草菅人命，压制真相、追杀吹哨者。

综合中时新闻网和台湾《联合报》报道，针对“消失的81分钟录音档”一事，民进党团书记长陈欧珀、干事长郑运鹏、副干事长林静仪、立委罗致政等人今天举行记者会，批评侯友宜领导的新北市政府官僚冷血、政策杀人。

罗致政说，所有人看了译文都很难过，侯友宜为何不让恩恩爸爸看到，就是要掩盖真相；而侯友宜掩盖真相的三招，包括躲在侦查不公开后面，混淆视听拒绝提供治疗、躲在消防局跟119后面，以及躲在议会党团、市府发言人后面，每当被质疑，侯友宜就躲起来、不愿面对，这是吃案探长做法，呼吁侯友宜出来面对。

郑运鹏说，侯友宜长期以来一再装勇、装硬汉，甚至想要制造封城，结果受害的都是新北市民，吃案无法掩盖真相，讽刺“封城市长、吃案探长”。

陈欧珀则说，侯友宜称可以提供的资料全部提供，但媒体曝光的音档却没有提供，显然就是要封住真相，尤其是新北市府独创的标准操作程序（SOP）造成制度杀人，事后还掩盖真相，这对恩恩爸爸妈妈造成二度伤害，呼吁侯友宜面对事实，负起政治责任。

侯友宜今早参加活动时回应说，卫生局许多处理过程都是依照中央规定，新北同仁真的相当努力与积极，他相信大家会用积极态度来看待所有事情。

台湾中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组长罗一钧今午在疫情记者会上回应说，中央订定了指引，但地方有权做微调，详细案情会跟相关单位讨论。

台湾行政院长苏贞昌则说，人民最希望知道的就是真相，恩恩爸爸所要求的，也就是把通联纪录让他能够了解，这81分钟是怎么回事。

他说，该给的资料就应该给，该检讨的地方就要检讨，才能阻止憾事的发生，把防疫工作做到最好。