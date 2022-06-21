中国官媒：各地要多谋划立竿见影的稳增长项目

中国官方通讯社新华社旗下刊物《半月谈》今天（21日）通过微信公号发文说，当前稳经济的根基还不牢固。从“企稳”到“复苏”，中间需要经历一段复杂的信心修复、元气修复过程。必须把保持一定的增长速度，作为经济工作应有的底线，把一揽子政策一竿子插到底，在做好“规定动作”的同时，还可结合实际拿出“自选动作”。各地各部门要开动脑筋，多谋划一些一箭双雕、立竿见影的稳增长项目。

文章指出，中国经济正处在非常关键的时刻。今年3月份以来，随着奥密克戎毒株的传播，多个一线城市相继出现疫情，影响到生产、投资、消费各个方面，加大经济下行的压力。如何推动经济发展回归正常轨道，努力实现5.5%的年度增长目标，成为当前一项中心工作。

文章说，面对严峻的内外部挑战，5月底召开的国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子政策，地方版的稳经济一揽子政策也纷纷出炉。在中央、地方政策的共同推动下，一些经济指标正在出现积极变化。但需要看到，当前稳经济的根基还不牢固。从“企稳”到“复苏”，中间需要经历一段复杂的信心修复、元气修复过程。某种程度上，这是一项比疫情防控更为艰巨的任务，必须保持充分的忧患意识和强烈的紧迫感。

文章说，必须把保持一定的增长速度，作为经济工作应有的底线。当前经济社会面临各种复杂的挑战，应对一切挑战的基础，在于自身的发展。经济发展要追求质量，也要保证一定的增长速度，脱离速度就谈不上高质量。这好比骑自行车，骑得太快肯定要出事，骑得太慢也容易倒下来。

文章指出，疫情对中国经济形成严重冲击，客观上给今年实现5.5%的年度增长目标带来困难，但应该通过各种手段挖潜，努力完成今年的增长目标。

文章说，要把预期修复摆在更加重要的位置，进一步增强市场信心。去年以来，中国经济面临三重压力——需求收缩、供给冲击、预期转弱。其中预期是一个极为重要的变量，预期如果不稳定，个人就不敢消费、企业就不敢投资，经济发展就会陷入停滞。

过去一段时间，各地在政策执行层面存在一定偏差。一些中长期的、全局性的政策被短期化、碎片化执行，同时一些舆论信息也引发对政策的误读，对市场主体的恢复发展造成一定负面影响。

修复和稳定市场预期，首先要保持政策的连续性和稳定性。有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。地方政府也要积极行动起来，把形势讲清楚，把政策落到位，把服务送上门。政策和措施要体现超常规力度，惠企政策要加快办理速度，让资金转起来、生产线开起来，尽快达产稳产。

其次，要坚持聚焦重点、靶向发力，多出一些实招硬招新招。市场主体是经济发展的细胞，稳住经济大盘，首先要稳住市场主体。特别是针对抗风险能力较弱的中小微企业，要通过减税、免税、减租金、贷款延期等各种措施，加大对企业经营的流动性支持，帮助他们渡过难关。

把一揽子政策一竿子插到底，在做好“规定动作”的同时，还可结合实际拿出“自选动作”。各地各部门要开动脑筋，多谋划一些一箭双雕、立竿见影的稳增长项目。比如保障性住房建设，一方面可以促进房地产投资的平稳增长，另一方面给广大中低收入群体提供可负担的住房，可以拉动和房地产有关的消费，达到一举多得的效果。

文章最后强调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，注定要面对两重甚至多重考验。全体中共党员干部必须知责明责、知重负重，切实把二季度经济稳住，保持经济运行在合理区间，确保稳经济一揽子政策受益主体应享尽享，充分释放政策效力，助力经济企稳回升。

