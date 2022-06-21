立陶宛农业部政务次长明率团抵台谈合作

立陶宛经济暨创新部政务次长聂琉娴娜（Jovita Neliupšienė）甫结束访台行程，立陶宛农业部政务次长吉尔卓帝斯（Egidijus Giedraitis）将于明天（22日）率领官员及企业代表访问台湾谈合作。对于立国高阶官员一周内再度造访台湾，展现台立坚定友好情谊，以及双边加速推进多领域交流合作的高度意愿，台湾外交部对此表达诚挚欢迎。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，台湾外交部副发言人崔静麟今天（21日）在例行记者会上宣布，继立陶宛经济暨创新部政次聂琉娴娜上周来访后，立陶宛农业部政次吉尔卓帝斯将于6月22日至24日率领官员及企业代表访问台湾。

崔静麟说，立国高阶官员一周内再度造访台湾，展现台立坚定友好情谊，以及双边加速推进多领域交流合作的高度意愿，外交部对此表达诚挚欢迎。

崔静麟说明，农业是台立双边的重点合作领域之一。吉尔卓帝斯一行在台湾期间，将参加2022台北国际食品展开幕式，并为立陶宛馆揭幕，另外将出席立国面粉说明会，以及台立食品厂商媒合会等活动。访团将拜会农委会、卫福部及经济部、参访台湾农业改良场、农业食品相关产业协会及企业等，外交部政务次长曾厚仁将设宴欢迎。

崔静麟强调，这次吉尔卓帝斯率团来访，象征台立农业合作对话迈入新的里程，双方将针对全球关注的粮食安全、食品安全及气候变迁等议题，分享经验与加强链结，巩固以共享价值为基础的友好伙伴关系。在威权主义扩张对全球自由民主及国际秩序带来挑战之际，台湾与立陶宛将坚持团结，致力成为守护民主韧性的全球典范。

台湾农委会主委陈吉仲3月曾与立陶宛农业部长纳维卡斯（Kęstutis Navickas）视讯会谈，双方当时就农业相关议题广泛交换意见，并针对立陶宛农产品输台申请案进行交流，同意建立定期对话机制，共同促进两地农产品贸易与农业合作。