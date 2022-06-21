“学习通”称网传数据泄露不实 已报案

中国大学生学习软件“学习通”被曝数据库信息被公开售卖，在网上引起热议并登上微博热搜。“学习通”公司今天（21日）发声明称，到目前为止还未发现明确的用户信息泄露证据，网上传言密码泄露是不实的，已经向公安机关报案。

“学习通”在官方微博的声明说，公司昨晚收到“疑似学习通APP用户数据泄露”的反馈信息，立即组织技术排查，目前排查工作已经进行了十余个小时，到目前为止还未发现明确的用户信息泄露证据。鉴于事情重大，公司已经向公安机关报案，公安机关已经介入调查。

声明还说，学习通不存储用户明文密码，采取单向加密存储，理论上用户密码不会泄露，在这种技术手段下即使公司内部员工（包括程序员）也无法获得密码明文。公司确认网上传言密码泄露是不实的。

声明最后说，用户信息安全是重大问题，公司高度重视，将协助公安机关继续深入调查，全力保障用户信息和数据安全。

有大量超星学习通学生用户称，近日有外地的手机号给自己发信息、打电话。还有用户反映，自己前几天就接到了境外诈骗电话，对方能报出自己的身份证号、知道自己有支付宝学生认证。

据报道，泄露的数据包含姓名、手机号、性别、学校、学号、邮箱等信息。有用户诉苦称，“我好多账号用的都是这个密码”“一会儿还要用学习通考试”。

据了解，超星学习通是在大学中普及率非常高的一款App，其功能包括网络课打卡、网课在线学习、考试监考等。天眼查App显示，超星学习通是北京世纪超星信息技术发展有限责任公司旗下的项目。

