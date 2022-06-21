中国称新疆存在强迫劳动是反华势力炮制的弥天大谎

中国外交部发言人汪文斌今天（21日）在例行记者会上回应记者提问时说，新疆存在“强迫劳动”是反华势力为抹黑中国炮制的弥天大谎。

据澎湃新闻报道，汪文斌今天在会上指出，所谓新疆存在“强迫劳动”原本就是反华势力为抹黑中国炮制的弥天大谎，同新疆棉花等产业大规模机械化生产、新疆各族人民劳动权益得到切实保障的事实完全相反。

他说，美国以谎言为依据，制定并实施“维吾尔强迫劳动预防法”，对新疆有关实体和个人进行制裁，是谎言的继续，也是美国打着人权幌子对华进行打压的升级，更是美国肆意破坏国际经贸规则、损害国际产业链供应链稳定的实证。

汪文斌表明，美国试图以所谓“法律形式”在新疆制造“强迫失业”，在全球推行同中国脱钩，是美国逆时代潮流而动，充分暴露了美国打着人权的旗号破坏人权、打着规则的旗号破坏规则的霸权本质。中国对此予以强烈谴责和坚决反对，并将采取有力措施坚定维护中国企业和公民合法权益。

美国周二（6月21日）开始执行《防止强迫维吾尔人劳动法》，要求从中国新疆地区进口商品的公司提供没有元件是用奴工生产的“明确和可信的证据”。

据美国之音报道，《防止强迫维吾尔人劳动法》是美国政府对中国在新疆实施种族灭绝做出的回应。美国称中国大陆正试图通过大规模监控、监禁、强制节育、与非维吾尔人强制通婚等措施来摧毁维吾尔人和他们的文化。美国称大规模监禁计划包括工厂和农场的强迫劳动。