香港珍宝海鲜舫浮沉记

香港珍宝海鲜舫上星期二（14日）启航离港，岂料这一去，便是一个时代的终结，再也不复返。

香港仔饮食集团昨天发布（20日）消息，旗下珍宝海鲜舫上星期六下午驶至南中国海西沙群岛附近水域时遇上风浪，船身入水开始倾侧。救援不果，海鲜舫最终于星期天全面翻沉，一同沉入海底的是46年的辉煌史。

珍宝海鲜舫二楼的壁画《衣锦荣归图》融合东、西方的特色。（互联网）

珍宝海鲜舫于1976年在香港仔避风塘开业，仿照中国宫廷设计，修建费用高达3200万港元（约564万新元），单是中国传统手工艺饰物和壁画就花费600万港元，是名副其实的海上珍宝。而更为珍贵的，是这艘船承载的回忆和文化。

珍宝海鲜舫1976年开业时的照片。（互联网）

珍宝海鲜舫可容纳超过2300名食客，曾有“世界上最大的海上食府”之称，吸引不少中外名人亲临光顾，包括香港巨星周润发、英女王伊丽莎白二世、好莱坞影星“公爵”约翰·韦恩（John Wayne）、汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）等。澳门已故富商何鸿燊生前也经常在此举办寿宴，这也是他旗下的产业，香港仔饮食集团如今就由二房儿子何猷龙管理。

英女王伊丽莎白二世在上世纪70年代曾在珍宝海鲜舫留影。（互联网）

周润发及妻子于2000年带着汤姆·克鲁斯（右）到珍宝海鲜舫吃饭。（互联网）

海鲜舫上的海鲜均由香港仔渔民供应，龙虾、黄脚腊都是最受欢迎的食材。金碧辉煌加上充满东方味道，使海鲜舫成为香港最具代表性的旅游景点之一。

好莱坞电影《生死恋》、李小龙主演的《龙争虎斗》、周星驰主演的《食神》和电影《无间道II》等，都在这里取景。

电影《食神》在珍宝海鲜舫取景，主角是香港演员周星驰。（互联网截图）

在电影《无间道II》中，由香港演员吴镇宇饰演的倪永孝最后被抓的场面是在珍宝海鲜舫拍摄的。（互联网截图）

然而，银幕上的辉煌终究敌不过现实的残酷。珍宝海鲜舫菜品价格昂贵，生意并不兴隆，2013年起便亏损严重，直至2020年冠病疫情前夕，珍宝海鲜舫已经累计亏损1亿港元。

亏损和疫情的双重冲击下，珍宝海鲜舫于2020年3月暂停营业。负责管理珍宝王国的香港仔饮食集团，同年11月捐赠海鲜舫给予海洋公园，但2021年底海洋公园未找到第三方机构运营，捐赠计划泡汤。海鲜舫本月因海事牌照到期、经费欠缺而宣布移离香港。

珍宝海鲜舫6月14日正式被拖离香港仔避风塘，当天有不少市民前去送别、打卡，记录这座标志性海上餐厅在香港最后的身影。（法新社）

曾经盛极一时的珍宝海鲜舫如今以悲剧为终，沉入南中国海，这“欧亨利”式结尾极为戏剧性。据法国国际广播电台报道，一些网民联想到香港目前的处境，称“沉沦的不是一条餐船，是一个时代的香港”。

事故发生后，负责托运海鲜舫的香港拖轮公司润利海事集团主席兼执行董事温子杰称，受牌照所限，公司的两艘拖轮仅负责于香港水域内的拖航行程，当天离开避风塘抵达外海时，已交由另一大型远洋拖轮公司接手。

他也说，当天在交接时并未察觉海鲜舫有异样，无论外观或拖行时的状况，海鲜舫在香港水域完全正常，没想过会发生沉船事故。

香港仔饮食集团说，由于事发地点水深超过1000米，若要打捞，不仅很难，船体经过海水撞击，打捞及修复成本也很高。

珍宝海鲜舫6月14日在拖船及护航船的协助下移离香港。（路透社）

按计划，停泊在香港的珍宝海鲜舫是要赴东南亚进行维修，并已物色到适合的船坞泊位，但香港仔饮食集团没有透露具体地点。

船员都很幸运，在沉船之前都撤了。在新浪微博上有关新闻的留言中，有些网民猜测，是不是因为处理费太高，又找不到人接手运营，干脆让它沉入海底更省事些。这都只是没有凭据的臆测，真相究竟是什么，至今还是个谜。

无论如何，珍宝海鲜舫从繁荣走向没落，再以沉船为终，过程令人唏嘘。