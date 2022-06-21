下午察：唐山打人案，正义终将到来？

中国河北省唐山市打人案发生至今一个多星期，官方在网络舆论的密切监督下，今天（21日）公布了案件最新进展，包括众人高度关注的被打女子伤情，首次间接否认网传有女子死亡的消息。

但从新浪微博的网民留言判断，这迟来的通报仍难以完全释疑。过去一个多星期，唐山警方除通报两名住院女孩没有生命危险外，未进一步发布其他消息。期间还发生有记者曝称跨省采访被无端扣留、涉事烧烤店据传搬空拆除，网民抱怨发文一再被删除，这都引发网络舆论质疑，有关方面试图严控舆论风向。

在《环球时报》前总编辑胡锡进昨天发文指出四名女子的现状不应是“敏感信息”，以及《每日经济新闻》呼吁公布打人事件受害女子近况宜早不宜迟的文章获大量转发之后，河北省公安机关今天终于回应了舆论关切。

公安机关公布被打女子伤情、有地方公安部门领导正被调查，以及嫌犯有网络赌博洗钱、开设赌场等多个违法犯罪活动和线索，是否涉黑正在侦查等情况。

信息发布的速度跟不上舆论关注的热度，就难斩断质疑声，有网民形容，这官方通报是“千呼万唤始出来，却犹抱琵琶半遮面”。引发最多质疑的，仍是被打女子的伤势。甚至有不少网民直说，除非当事人站出来说话，否则就是不信。

网民质疑怎么样才算重伤？

根据通报，被害人远某、李某、王某某、刘某某，最小24岁，最大31岁。

远某、李某经医院检查无需留院治疗后“自行离开”，王某某、刘某某在普通病房住院接受治疗，目前伤情已好转。6月20日，司法鉴定科学研究院出具了司法鉴定意见书，王某某、刘某某损伤程度为“轻伤（二级）”，远某、李某损伤程度为“轻微伤”。

从视频中判断，被打女子从店里被打到店外，直至隐蔽小巷，应该是伤得很严重，这官方通报称“自行离开”，还用了“轻伤”和“轻微伤”两个词，跟一般人的理解和认知有很大差异，瞬间引爆网民热议。

“我感觉应该调整轻重伤的标准了，这个真的有点子不合理”，“到底要打成什么样才是重伤？”。更有人嘲讽，“这种算法，脑袋掉了也是轻伤”。

河北当局在拆弹的同时，也引爆了另一个“炸弹”。何谓轻伤？轻微伤？被打成那样子，还只是轻伤？官方发出通报后，媒体纷纷转发关于“轻伤”“轻微伤”等司法鉴定方式，以化解网民疑虑。

据介绍，司法鉴定领域的“伤情”，和普通人心中的“伤得很重”，“伤得很轻”可能是完全不同的两个概念。通俗点概括，可以认为是“轻伤不轻，重伤很重”。这司法鉴定伤情所依据的标准是《人体损伤程度鉴定标准》。

从重伤到轻伤，伤情共分为重伤一级、重伤二级、轻伤一级、轻伤二级，轻微伤五个等级。“轻伤”，甚至“轻微伤”，“都可能远比大家以为的重。”

王某某、刘某某损伤程度为“轻伤（二级）”。这是个什么概念？据介绍，肋骨骨折两处以上属轻伤（二级）。眼球穿通伤或者眼球破裂伤也属于这个级别。四肢任一大关节功能丧失，四肢重要神经损伤，四肢重要血管破裂，都属于轻伤二级。

远某、李某损伤程度为“轻微伤”。这“轻微伤”的例子包括，鼻骨骨折；鼻出血，上颌骨额突骨折，肋骨骨折；肋骨软骨骨折。介绍说，这样的伤情在一般人看来已属于比较重了，但是在司法鉴定上属于轻微伤。

在刑事案件以及一些治安案件的办理中，人体损伤情况是重要的定罪量刑及治安处罚因素。藏在轻伤科普背后的焦虑感，就是担心这一鉴定结论所对应的刑罚不够重，不能与这些嫌犯的暴力行为相匹配。

涉事的九名嫌犯虽已被逮捕，但还未对他们采取进一步行动。搜狐网上发布的一篇文章就指出，有者担心如果按照轻伤标准来定罪，会不会让这帮嫌犯逃脱法律制裁？可见，人们在争论轻伤的一般观感与司法标准时，真正的关切点并非真的不懂法，而是对惩凶力度有疑虑。

唐山烧烤店打人事件案发至今一个多星期，官方今天（21日）公布案件最新进展，包括众人高度关注的被打女子伤情。（互联网）

网民质疑嫌犯背后有没有“保护伞”？

案件引爆舆论后，中国互联网掀起实名举报潮，多名唐山民众公开举报当地黑恶势力暴力打砸、非法拘禁员工等恶行。

有学者也发文分析称，城乡基层治理往往面临黑恶势力的挑战，黑社会利用规则和资源，演变为可以影响基层治理的地方势力。对于黑社会而言，与一些拥有“社会控制力”的地方官员形成特殊的利益与权力的联盟，是保护自己的最好方式。

在这起打人案中，也有好些网民质疑，嫌犯背后是不是有保护伞撑腰，所以才如此猖狂嚣张？

中国央视新闻今天报道，中共河北省纪检监察机关对相关“公职人员涉嫌严重违纪违法问题”，开展审查调查。

唐山市路北区副区长，公安局局长马爱军、机场路派出所所长胡斌、长虹道警务站副站长韩志勇、机场路派出所民警陈志伟、光明里派出所原所长范立峰被查。报道没有明说是否有公职人员充当“保护伞”，但也算是初步回应舆论关切。

每日经济新闻此前发文质疑，派出所距离烧烤店才800米，警方当晚有是否及时出警？背后是否存在黑恶势力“保护伞”？

河北省公安厅的通报对此也做了回应。通报说，公安警务督察部门会同纪检监察机关及时介入，对出警不及时、执法不规范及严重违纪违法问题开展深入调查，目前已有警务人员接受纪律审查和监察调查，唐山市公安局对路北分局副局长李某予以免职。

通报也说，当地警方在凌晨2时41分接群众报警后，唐山市公安局路北分局机场路派出所民警率辅警，于凌晨3时09分到现场。也就是说，出警时间花了28分钟，这也戳破了被查民警陈志伟的谎言。他此前接受媒体采访时称，民警接警后五分钟就抵达现场。

网民质疑烧烤店要搬走以“抹去痕迹”？

唐山打人事件涉事烧烤店在6月19日被网民拍到关门搬迁的视频。

有报道称，老板娘将桌椅设施全运走，地上的血迹也清理干净，整个店已关张走人。报道还引述据知情人士称，该店已更换新老板，装修后将择日重新开业。

消息传出后一度引发网民质疑，这是要“悄悄的抹去一切痕迹”？

唐山打人案涉事烧烤店一度传出关门易主的消息。（互联网）

针对网上传言，微博认证为河北省公安厅政治部副主任的“永华的小菜园”昨天（20日）在微博回应称，自己了解到的情况是店铺正在装修，因为短期内店主也没办法经营了。

另据中国新闻周刊报道，今天上午在烧烤店门口看到，门店已停业装修，仍有网红前来直播。附近居民表示，最近几天烧烤店开始装修，并非网传的拆除易主，烧烤店夫妇已在此经营多年。

须彻底扫黑除恶斩断黑白结盟

河北省公安机关今天发布打人案初步调查结果，提供了不少细节和说明，是一个正面信号。但由于信息发布得太慢，从6月10日事发至今已11天， 一时难以消除舆论质疑。哪怕是阶段性的调查结果都应该公开，信息多日不公开与民众集体不安全感搅和在一起，就容易引发各种臆测。

最根本的还是，须彻底扫黑除恶，断掉黑恶势力与基层官员形成黑白共谋的联结，不管级别多高，严惩“染黑”官员不手软。

河北省公安厅政治部副主任今天在其“永华的小菜园”微博账号转发官方通报时激动地说，“正义永远不会迟到！”

唐山打人案受到舆论高度关注，可预见该有的公平正义是会到来。但公平正义不能只靠摄像头和舆论压力，如果不是相关视频疯传，如果不是舆论对案件紧追不舍，正义是否真能来到？在没有摄像头的地方，也能有正义吗？