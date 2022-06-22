翟志刚王亚平获“二级航天功勋奖章” 叶光富获“英雄航天员”荣誉称号

中共中央国务院、中央军委昨天（6月21日）决定给中国航天员翟志刚和王亚平颁发“二级航天功勋奖章”，授予叶光富“英雄航天员”荣誉称号并颁发“三级航天功勋奖章”，以褒奖他们为中国载人航天事业建立的卓著功绩。

根据新华社报道，表彰决定说，神舟十三号载人飞船去年10月16日成功发射，航天员翟志刚、王亚平、叶光富驾乘飞船顺利进驻天和核心舱，圆满完成以2次出舱活动、2次太空授课为代表的一系列创新性、突破性科学试验和空间应用任务，在轨驻留6个月，于今年4月16日安全返回。

决定指出，神舟十三号载人飞行任务是空间站关键技术验证阶段的决胜收官之战，首次实现载人飞船径向停靠空间站，创造中国航天员连续在轨飞行时长新纪录，取得多项关键核心技术重大突破，为空间站后续建造和运营奠定了坚实基础，标志着中国航天事业高水平科技自立自强迈出新步伐，加快建设航天强国实现新突破，对提升中国综合国力和民族凝聚力，激励全党全军全国各族人民团结一心、砥砺前行，携手努力、共创未来，不断夺取新时代中国特色社会主义新胜利，具有重要意义。

决定指出，神舟十三号载人飞行任务圆满成功，凝聚着广大科技工作者、航天员、干部职工、解放军指战员的智慧和心血。翟志刚、王亚平、叶光富是其中的杰出代表，他们矢志报国、团结协作，向世界展示了强大的中国精神、中国力量。翟志刚2次执行载人飞行任务并担任指令长、3次出舱活动，成为目前出舱活动次数最多的中国航天员。王亚平两度飞天圆梦、再上“太空讲台”，成为中国首位进驻空间站、首位出舱活动的女航天员。叶光富扎实训练、艰苦磨砺，光荣入选神舟十三号乘组，圆满完成担负任务。

决定最后强调，翟志刚、王亚平、叶光富是不忘初心、牢记使命、献身崇高事业的时代先锋，是探索宇宙、筑梦太空、建设航天强国的标兵模范。中共中央号召，全党全军全国各族人民要以中共总书记习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，以受到褒奖的航天员为榜样，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加紧密地团结在以习近平为核心的中共中央周围，踔厉奋发、笃行不怠，大力弘扬“两弹一星”精神和载人航天精神，以实际行动迎接中共二十大胜利召开，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

