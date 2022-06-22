李克强河北考察：粮食供应充裕对稳物价至关重要

中共中央政治局常委、国务院总理李克强6月21日在河北考察时说，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，实施好稳经济各项政策，注重用改革办法解难题激活力，抢抓农时做好夏收夏种，保障能源供应迎峰度夏，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。

据新华社报道，李克强在方官镇与种粮农户、外省来的收割机手、粮商们交谈时说，现在是“丰收在田”，要抓紧收割“丰收在手”，还要做好收储“丰收入库”。小麦是中国人的主要口粮之一，现在站的这个地方基本上是黄淮海小麦主产区收割的最后一站，总体看今年全国小麦比去年增产，丰收已成定局。

李克强说，这给人们吃了定心丸，为全年粮食稳产打下了基础，中国粮食供应是充裕的，对稳物价至关重要。保持经济运行在合理区间，两个重要指标是稳就业稳物价，粮食和能源是稳物价的基本支撑。近年来中国一直实施稳健的货币政策，没有超发货币，目前货币政策主要指标在正常区间，很重要的也是为了防通胀，为应对新挑战灵活实施货币政策留下空间。今年小麦丰收保障了中国自身需求、中国粮食市场稳定，一定意义上也是对全球粮食市场稳定作贡献。

李克强还听取了河北省能源保供汇报。他说，发展是解决中国一切问题的基础和关键。现在正是迎峰度夏关键时期，要释放煤炭先进产能、能开尽开，落实长协煤供应，进一步加强电力保供，坚决防止拉闸限电，保障经济运行和基本民生。要通过扩建、改造有序增加高效清洁煤电产能，加快建设抽水蓄能项目，既增加电力保供能力，也为发展风光电等新能源、提高消纳能力提供支撑。

他强调，中国是世界贸易的贡献者受益者，国际能源市场稳定对各国都有利，用好中国以煤为主的能源资源禀赋，不仅有利于增强自身能源保障能力，也有利于世界能源价格和国际产业链供应链稳定。

本月早些时候，中国国家主席习近平赴四川了解当地加强粮食生产工作。中国是世界上最大的小麦进口国之一，极易受到俄罗斯总统普京入侵大麦、玉米和小麦等粮食主要出口国乌克兰的影响。

中国黄淮海大部6月15日以来出现今年以来最大范围的持续高温天气，河北、山东、河南等地最高气温达35至38摄氏度，局部超过40度，旱情持续发展，给夏种夏管带来不利影响。中国农业农村部派出三个工作组、并组织专家科技小分队，赴河北、山东、河南受旱地区开展工作督导和技术指导，指导地方落实科学抗旱关键措施，高标准高质量完成夏播任务。