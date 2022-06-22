港媒：珍宝海鲜舫拖船西沙附近不寻常徘徊

香港珍宝海鲜舫星期天（19日）在南中国海水域沉没，事故原因引起多方揣测。香港媒体调查发现，珍宝海鲜舫的远洋拖船原订目的地为柬埔寨，出事当天突然在西沙群岛外不寻常徘徊，呈锯齿状航行。

珍宝海鲜舫上周二（14日）由两艘香港拖船拖离香港，在南丫岛鹿洲附近转交远洋拖船，18日在西沙群岛附近水域倾侧沉没。但船主香港仔饮食集团至今未公开远洋拖船资料，也重申不会交代原订目的地。

据香港01网站报道，翻查海事处船只离港记录发现，自珍宝舫拖离香港后连续三天（14日至16日），只有一艘韩国注册拖船“Jaewon 9”离港，相信正是拖走珍宝舫的船只。

报道称，翻查Marine Traffic船舶航行记录网得知，“Jaewon 9”本月13日已抵达香港，14日早上便出现在香港仔避风塘附近和南丫岛一带水域，至下午5时驶离香港水域，向西南航行前往柬埔寨。

18日晚，航行记录显示珍宝舫已抵达西沙群岛附近海域，但19日船只突然调头并持续徘徊，呈不规则航行，航道记录呈锯齿形。这艘韩国拖船的航行纪录，与船主公布的沉船时间及位置吻合。

“Jaewon 9”的香港代理公司为伍航亚洲有限公司，“香港01”曾尝试要求采访，但该公司职员拒绝回答任何问题，也拒绝接受书面查询。

另外，香港海事处昨晚（21日）首度证实，珍宝海鲜舫原定目的地是柬埔寨，并透露当局是在媒体报道后，才得知船只已沉没。海事处在得知消息后已立即要求船主提交书面报告，并会跟进调查。

声明称，珍宝海鲜舫本月13日向海事处申请出港证，将船只从香港水域拖往柬埔寨。在申请出港前，船主已聘请验船机构进行检验，确保船只状况良好。海事处经审阅相关资料后批发出港证。

1976年在香港仔避风塘开业的珍宝海鲜舫是香港地标性水上餐厅，承载着几代港人的回忆。但珍宝海鲜舫从2013年起亏损严重，最终在2020年3月因疫情冲击而停业至今。

香港仔饮食集团早前宣布，因找不到合适营运方，加上海事牌照今年6月到期、保修费用高昂，决定从香港搬离，并已物色到合适船坞泊位，但没有披露海鲜舫去向，仅表明会先赴东南亚进行维修。

有舆论质疑，中国大陆多地设有修船厂，集团却选择将海鲜舫转移到东南亚维修，且船上没有船员，启人疑窦。有网民质疑这是一种便宜省事的弃置方法，或是为骗取保险而设计的“意外”，不过这些猜疑都无法证实。

