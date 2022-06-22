研究：中国国药疫苗对奥密克戎效力差

中国科研人员在《柳叶刀传染病》（Lancet）杂志发表的一项研究表明，在接种两剂中国国药集团生产的一款疫苗后，几乎测不出抵抗某些奥密克戎变异株的中和抗体；而接种了加强针之后也只能测出部分的中和抗体。中和抗体是评估疫苗效力的指标之一。

据美国之音报道，中国科研人员星期一（6月20日）在《柳叶刀传染病》杂志发表的一项研究显示，在25名接种两剂BBIBP-CorV疫苗的人员当中，他们体内抗击奥密克戎BA.2.12.1以及BA.4/BA.5等亚型变异株的中和抗体“几乎侦测不到或只测到微量抗体”。

研究人员介绍，接受试验的25人在接种两剂BBIBP-CorV疫苗之后又接种了加强针，那么在24%至48%的接受试验的人中观察到对抗奥密克戎亚型变异株的抗体。

根据另外一组30人的测试，在接种第三剂由重庆智飞生物制品公司生产的另一款获准在中国使用的疫苗后，中和抗体率上升到30%至53%。

这项研究并未讨论加强针本身的效力，而这一数据应该可以反映降低新冠患病率或致死率。通常在大型的临床试验中会对这种效力进行观察和测试。

BBIBP-CorV是国药集团生产的两款疫苗之一。此款疫苗不仅获准在中国大规模使用，而且也曾出口到很多国家。

根据中国官方的统计数据，截至星期一，中国大陆全境14亿人接种了33.96亿剂次的疫苗。而截至5月初，中国疫苗覆盖人数和全程接种人数已经分别占全国人口的91.22%和88.74%；60岁以上老年人接种覆盖人数和全程接种人数已分别占老年人口的86.23%和81.67%。