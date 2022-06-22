天津燃气爆燃事故23人伤 违规施工导致燃气泄漏

中国天津市宝坻区6月21日下午4时45分发生燃气爆燃事故，导致23人受伤。事故发生地因违规施工造成燃气泄漏，引发事故。

据新华社报道，天津宝坻区北城东路与吴苏路交口附近发生燃气爆燃事故。目前人员救助、原因调查、后续处置等工作正在开展中。23名伤者中，三人为重度烧伤，正在专业医院全力救治；15名轻微伤者在医院观察治疗；五名轻微伤者已治疗出院。

对此事故，天津市委书记作出批示，副市长已到现场处置。

另据红星新闻报道，事故现场附近商户小果（化名）称，事故发生在路边，不在居民小区。当时她正在店里收拾鲜花，突然听到外面“嘣”的一声巨响，就像大地震一样，感觉房子在晃动。

小果说，她看到对面房子也在晃，没过一分钟，大家都跑出去了，看到北城东路与吴苏路交口的玻璃哗啦哗啦掉下来，现场浓烟滚滚，离自家店铺十来米远有碎玻璃掉在地上。

事发现场附近商户牛先生告诉记者：“我就听到一声巨响，房顶都弹了一下。”当时爆炸威力巨大，尽管自己距离爆炸点还有100米，但仍能感受到强烈震感。

中国城市燃气协会安全管理工作委员会对外公布了《全国燃气事故分析报告·2022年第一季度》。中国在2022年第一季度发生燃气事故278起，事故数量较上季度267起环比增加4.1%。一季度死亡17人，环比去年四季度的18人下降5.5%，一季度受伤154人，环比去年四季度的166人下降7.2%。

