港电缆桥起火致大停电 16万户受影响

发布 / 2022年6月22日 10:16 AM

更新 / 2022年6月22日 10:24 AM

香港中华电力位于元朗宏乐街与郎屏街附近的一条电缆桥昨晚突然失火，导致屯门、元朗、天水围多处大停电。（香港01）
香港中华电力位于元朗宏乐街与郎屏街附近的一条电缆桥昨晚突然失火，导致屯门、元朗、天水围多处大停电。（香港01）

字体大小:

香港中华电力位于元朗宏乐街附近的一条电缆桥昨晚（21日）突然起火，导致屯门、元朗、天水围多处大停电，16万户人家受到影响，事件没报告人员伤亡。

综合《星岛日报》《明报》和网媒“香港01”报道，事件发生于昨晚7时11分，宏乐街郎屏八号附近一条电缆桥突然起火，还多次传出燃烧声响。电缆桥火势猛烈，并迅速向沿桥两边蔓延，数分钟后整条电缆桥已陷入火海。

消防接获报警后，共出动47名消防员及救护员、15辆消防车及救护车，并首次出动灭火机械人协助灭火及冷却工作，期间电缆桥疑因不敌烈火高温，呈V形断裂后塌下。火势于昨晚8时许受到控制，晚上11时44分完全扑灭，事件没导致人员伤亡，但整条电缆桥已严重烧毁，起火原因仍在调查中。

火灾引发新界西广泛大停电，包括元朗、天水围和屯门多个屋邨和商场失去电力供应。停电也使公共服务受到严重影响，屯门医院有需要接受紧急手术的病人要转院、港铁天水围站一度关闭、三区网络信号受阻、部分交通灯失灵，警方还接获81起电梯受困的事故。警方称，停电期间已加派人手到受影响地区维护治安，元朗和屯门警区服务将维持正常。香港民政处也说，已开放朗屏社区会堂及天晖路社区会堂作临时庇护中心。

停电也影响到港铁屯马线荃湾西至屯门站的供电，列车服务一度暂停，轻铁服务则不受影响，港铁昨晚已安排免费接驳巴士接载受影响乘客。港铁发言人称，屯马线列车服务已于昨晚7时55分恢复正常；香港入境处昨晚也宣布，受到供电故障影响，入境处辖下的元朗智能身分证换领中心暂停服务，已预约市民可在稍后日子往换证中心办理换证手续，无需重新预约。

对于此次事故，中电企业发展总裁庄伟茵向受影响居民道歉。她说，将会优先恢复电力供应给医院和铁路等紧急服务。她估计此次事故导致16万户人家的电力供应受到影响，截至昨晚11时半，公司已紧急调配电力供应，陆续为14万户人家恢复电力供应，但剩下2万户人家预计还需要两个工作天才能逐渐恢复电力供应，包括天水围天晴邨、天富苑、天悦邨和天泽邨。

庄伟茵说，中电会和政府、管理公司等协调，为受影响的2万户人家提供基本公共照明、电梯等服务。但有议员今早8时许接获通知，称受影响仍未恢复供电的2万户人家，最快将在未来数小时内恢复供电。

庄伟茵还提到，全港还有三条同类型电缆桥，事后已立即派员调查，证实运作正常；上次对这条起火电缆桥的检查是在去年年底，当时电缆桥运作正常，中电会全面配合消防和警方调查，不会随意揣测起火原因。

中电输电及供电业务部高级总监张宝中则称，涉事电缆桥属于该区供电的主干道，因同一时间有三组电缆损毁，所以导致供电困难。针对赔偿问题，他说，中电现阶段会先专注于抢修工作。

港府发言人今天凌晨说，港府非常关注事件，对受影响居民深感抱歉，并要求中电详细调查。港府已启动紧急事故监察及支援中心，要求各部门尽力维持治安、医疗和其他紧急服务。

同为中电中国区行政总裁的香港立法会议员陈绍雄认为，涉事输电桥的电缆属13.2万伏（132kV）高压电，负责大范围供电，但这种庞大规模的输电系统一般设有后备电缆，随时失去一条，后备电缆都可提供服务，不会导致广泛地区停电，所以此次失去一条电缆便导致大规模停电的事故并不寻常。

他还说，电缆一般设有保护系统，例如有消防系统应对火灾，还有截源系统和金属保护体，可抵抗外部因素的破坏，“若肇因是自然灾害，不会有这么大破坏”。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容