港电缆桥起火致大停电 16万户受影响

香港中华电力位于元朗宏乐街附近的一条电缆桥昨晚（21日）突然起火，导致屯门、元朗、天水围多处大停电，16万户人家受到影响，事件没报告人员伤亡。

综合《星岛日报》《明报》和网媒“香港01”报道，事件发生于昨晚7时11分，宏乐街郎屏八号附近一条电缆桥突然起火，还多次传出燃烧声响。电缆桥火势猛烈，并迅速向沿桥两边蔓延，数分钟后整条电缆桥已陷入火海。

消防接获报警后，共出动47名消防员及救护员、15辆消防车及救护车，并首次出动灭火机械人协助灭火及冷却工作，期间电缆桥疑因不敌烈火高温，呈V形断裂后塌下。火势于昨晚8时许受到控制，晚上11时44分完全扑灭，事件没导致人员伤亡，但整条电缆桥已严重烧毁，起火原因仍在调查中。

火灾引发新界西广泛大停电，包括元朗、天水围和屯门多个屋邨和商场失去电力供应。停电也使公共服务受到严重影响，屯门医院有需要接受紧急手术的病人要转院、港铁天水围站一度关闭、三区网络信号受阻、部分交通灯失灵，警方还接获81起电梯受困的事故。警方称，停电期间已加派人手到受影响地区维护治安，元朗和屯门警区服务将维持正常。香港民政处也说，已开放朗屏社区会堂及天晖路社区会堂作临时庇护中心。

停电也影响到港铁屯马线荃湾西至屯门站的供电，列车服务一度暂停，轻铁服务则不受影响，港铁昨晚已安排免费接驳巴士接载受影响乘客。港铁发言人称，屯马线列车服务已于昨晚7时55分恢复正常；香港入境处昨晚也宣布，受到供电故障影响，入境处辖下的元朗智能身分证换领中心暂停服务，已预约市民可在稍后日子往换证中心办理换证手续，无需重新预约。

对于此次事故，中电企业发展总裁庄伟茵向受影响居民道歉。她说，将会优先恢复电力供应给医院和铁路等紧急服务。她估计此次事故导致16万户人家的电力供应受到影响，截至昨晚11时半，公司已紧急调配电力供应，陆续为14万户人家恢复电力供应，但剩下2万户人家预计还需要两个工作天才能逐渐恢复电力供应，包括天水围天晴邨、天富苑、天悦邨和天泽邨。

庄伟茵说，中电会和政府、管理公司等协调，为受影响的2万户人家提供基本公共照明、电梯等服务。但有议员今早8时许接获通知，称受影响仍未恢复供电的2万户人家，最快将在未来数小时内恢复供电。

庄伟茵还提到，全港还有三条同类型电缆桥，事后已立即派员调查，证实运作正常；上次对这条起火电缆桥的检查是在去年年底，当时电缆桥运作正常，中电会全面配合消防和警方调查，不会随意揣测起火原因。

中电输电及供电业务部高级总监张宝中则称，涉事电缆桥属于该区供电的主干道，因同一时间有三组电缆损毁，所以导致供电困难。针对赔偿问题，他说，中电现阶段会先专注于抢修工作。

港府发言人今天凌晨说，港府非常关注事件，对受影响居民深感抱歉，并要求中电详细调查。港府已启动紧急事故监察及支援中心，要求各部门尽力维持治安、医疗和其他紧急服务。

同为中电中国区行政总裁的香港立法会议员陈绍雄认为，涉事输电桥的电缆属13.2万伏（132kV）高压电，负责大范围供电，但这种庞大规模的输电系统一般设有后备电缆，随时失去一条，后备电缆都可提供服务，不会导致广泛地区停电，所以此次失去一条电缆便导致大规模停电的事故并不寻常。

他还说，电缆一般设有保护系统，例如有消防系统应对火灾，还有截源系统和金属保护体，可抵抗外部因素的破坏，“若肇因是自然灾害，不会有这么大破坏”。